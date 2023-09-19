Приближение холодного сезона года вновь актуализирует повестку качества работы управляющих организаций многоквартирных домов. Вопросы отопления, очистки от снега и наледи, а также многие другие решаются на разных территориях с различной эффективностью. Кому нужен и нужен ли рейтинг управляющих компаний Новосибирска, разбирался «Континент Сибирь».
Государственным исполнительным органом жилищного надзора за деятельностью ТСЖ и управляющих организаций ЖКХ в субъектах Российской Федерации является Государственная жилищная инспекция (ГЖИ)
ГЖИ Новосибирской области — исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, уполномоченный на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории региона и лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской области
Официального рейтинга управляющих компаний в Новосибирской области нет. В ГЖИ региона сообщили, что не публикуют на своем сайте даже список управляющих организаций, предложив воспользоваться открытой информацией. В сети Интернет ведется несколько неофициальных «рейтингов». Так некоммерческий общественный инициативный проект повышения осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ, именующий себя не иначе как «МинЖКХ», ранжирует компании по количеству домов и метражу управляемого жилого фонда. Согласно данным этого ресурса тройка лидеров рынка УК в Новосибирске выглядит следующим образом: УК «СПАС-Дом» — 669 домов в управлении (2,516 млн квадратных метров), УК «МКС-Новосибирск» — 650 домов (2,326 млн квадратных метров), УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» — 466 домов (1,782 млн квадратных метров).
Для полноценности рейтинга таким спискам недостает, помимо числа домов и метров, количества жалоб, обращений, предписаний и штрафов. Казалось бы эти данные должны быть у ГЖИ, куда, собственно, граждане и обращаются, но как следует из ответа ведомства на запрос «Континента Сибирь», информацией о количестве поступивших обращений в разрезе конкретных УК ведомство не располагает, «в связи с тем, что при электронном документообороте регистрация и учет обращений граждан ведётся по ФИО заявителей и адресам многоквартирных домов, а не по организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами». Что и говорить, во времена искусственного интеллекта такая причина вызывает легкое недоумение. Остается надеяться на перепрошивку электронного документооборота, на память самих обращающихся граждан и… журналистов, которым жалобы на УК они также направляют с исправной периодичностью, по-видимому не найдя у чиновников решения своих проблем.
Кроме самих жильцов, свой рейтинг УК ведут и некоторые ресурсоснабжающие компании, в частности «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — поставщик тепловой, электрической энергии и горячего водоснабжения потребителям сибирских регионов и Приморского края — периодически публикует рейтинг УК по готовности к отопительному сезону.
В ответе на запрос «Континента Сибирь» пресс-служба СГК отметила, что «в основном» все УК и ТСЖ Новосибирска профессионально подходят к подготовке к отопительному сезону своих многоквартирных домов. И хотя это сфера ответственности управляющих организаций, однако, как заметили в СГК, не всё и не всегда зависит от УК: «Нужно учитывать, что владельцы жилья в ряде случаев голосуют против проведения работ по подготовке объектов, если эти работы выходят за рамки простого обслуживания, а требуют затрат на приведение в порядок оборудования системы теплопотребления, его ремонт или замену. Такие дома не могут быть признаны готовыми к осенне-зимнему периоду».
Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что на 15 сентября в Новосибирске проведена проверка готовности систем теплопотребления и подтверждена техническая готовность 9300 объектов, что составляет более 65% от общего числа объектов, подключенных в зоне теплоснабжения ООО «СГК» в городе Новосибирске, в том числе по объектам жилого фонда техническая готовность систем теплопотребления 6100 объектов, что составляет 91,5%.
Тема целесообразности создания официального рейтинга управляющих компаний региона ранее уже была поднята «Континентом Сибирь» в одной из антигололедных публикаций на фоне инициативы томского губернатора Владимира Мазура по введению такого рейтинга. Напомним, что в марте 2023 года в Новосибирской области резко возросла нагрузка на травмпункты в связи с обращениями по причине гололедных травм. Статистика этого вида травматизма достигала около 400 случаев в неделю, последствия некоторых травм были связаны с серьёзным ущербом здоровью.
25 марта «Континент Сибирь» опубликовал материал «Как управляющие компании выполнили требование губернатора о борьбе с гололедом, и что думает об этом ГЖИ?». Статья вызвала у аудитории издания целый спектр эмоций — от реакции одобрения и поддержки в освещении актуальной темы до негодования по поводу «ледового безобразия» и «гололедного беспредела». В продолжении этого материала 11 апреля вышла статья «Губернатор выступил. Что сделано? Спойлер: кажется, ничего…» с точкой зрения на проблему руководства города и области, а также с новыми субъективными мнениями горожан.
В этой статье мы рассказали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ответе на запрос редакции не разделил инициативы томичей. «Органом государственного жилищного надзора не ведется рейтинг управляющих организаций… Наличие иных оценочных категорий (рейтинга) для контролируемых лиц действующим законодательством не предусмотрено, а кроме того, не является условием для принятия тех или иных мер административного воздействия со стороны органа государственного жилищного надзора», — сформулирована официальная позиция в документе.
Как и обещал, «Континент Сибирь» изучил опыт администрации Томской области по составлению рейтинга управляющих компаний региона и выбору критериев их оценки. Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Николай Руппель в ответе на наш запрос в частности сообщил, что по поручению губернатора Томской области Владимира Мазура департаментом жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора региона подготовлен первый открытый рейтинг управляющих компаний. Эксперты и специалисты департамента оценили 108 управляющих жилищных организаций. «При составлении рейтинга применялись несколько показателей (в том числе количество обращений, выданных предписаний, привлечений к административной ответственности за последние 3 года, оценка граждан на ответы по их обращениям в управляющие организации через ГИС ЖКХ и иные) с разным весом. Кроме того к значениям применялся коэффициент исходя из обслуживаемой площади, чтобы уравнять малые и крупные управляющие организации», — сообщили в администрации региона.
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Также в ответе на запрос отмечается, что составление рейтинга УК является одним из инструментов профилактической работы с нарушениями в сфере управления многоквартирными домами: «он не будет (и изначально не планировался) использоваться для наказания управляющих организаций».
Как показывает практика повседневной жизни многоквартирных домов, зачастую одной профилактики оказывается недостаточно. Но вечный спор об эффекте и размере наказания как гаранта отсутствия безнаказанности и бездействия раскрывается новыми красками при переносе в эту сферу общественной жизни. Как должна быть наказана управляющая организация, не очистившая придомовую территорию от снега и наледи, чтобы это позволило избежать травм и наказания граждан? Штрафом, лишением лицензии или понижением в рейтинге? Конечно, наличие официального рейтинга УК не станет абсолютным условием их безупречной работы, но стать частью комплекса эффективных профилактических мер в этой отрасли вполне заслуживает.
Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин в комментарии для «Континента Сибирь» отметил, что любые рейтинги — это хорошо и правильно, потому что, публичность является залогом дисциплины для любой организации, которая работает на рынке. «Идею рейтинга управляющих компаний поддерживаю, но есть один немаловажный момент, с которым надо разобраться… А судьи кто? Кто дает оценки и присваивает рейтинг? Это отдельная тема для обсуждения. Конечно, жители — главные оценщики. Кто ещё? Идея правильная, её нужно сохранить, а вот по поводу модернизации самой системы оценки необходимо подумать. С точки зрения общественного контроля за деятельностью управляющих компаний — это абсолютно рабочий алгоритм: и для собственников бизнеса понятно насколько эффективно менеджмент работает, и для жильцов», — аргументировал свою позицию Игорь Кудин.
Вопрос объективности рейтинга и уровня его экспертности ставит во главу угла при обсуждении темы и исполнительный директор УК «МКС-Новосибирск» Иван Волков: «Тему я поддерживаю, вопрос единственный: объективность оценки работы управляющих компаний. Сталкивался с необъективными рейтингами в других городах. Думаю, что существуют объективные системы оценки, однако пока то, с чем пришлось ознакомиться вызывает только критику и желание их доработать».
УК «МКС-Новосибирск» управляет 632 многоквартирными домами общей площадью около 2 млн квадратных метров в Новосибирске и Новосибирской области (по данным сайта компании)
По информации Rusprofile, по итогам 2022 года выручка АО «МКС-Новосибирск» составила 1,5 млрд рублей (+11%), прибыль — 8,5 млн рублей (+44%)
Генеральный директор ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства Евгений Гаврилов сказал «Континенту Сибирь», что рейтинг — это инструмент конкуренции, а любая конкуренция, в любой отрасли и в любой сфере общественной жизни — основа развития: «Мы хорошо относимся к здоровой конкуренции и плохо относимся к её отсутствию. Когда нет конкуренции, тогда и рейтинг не нужен. Ведь если у нас в Новосибирске сохранилось до сих пор большое количество УК, и нет единого монополиста, то это во благо. Значит в этой отрасли люди ещё могут выбирать и имеют возможность выбрать себе хорошую компанию. Естественно возникает вопрос: какая из них хорошая? Считаю, что это должен быть справедливый рейтинг, без злоупотреблений и спекуляций, прозрачный и с понятными критериями. Вопрос не в рейтинге, а в том, кто его формирует и по каким критериям. Это как с выбором отеля или ресторана: вы смотрите рейтинг, читаете отзывы и это вам помогает сделать выбор. Если у УК будет что-то подобное, это будет полезно для всех участников рынка».
«На мой взгляд цифры в таком рейтинге должны быть не абсолютные, а относительные: как плюсы, так и минусы необходимо представлять в процентах к количеству управляемых квадратных метров. Ведь, чем больше управляющая компания, тем больше у неё каких-то нарушений в абсолютных цифрах, но если перевести их в относительную систему, то картина будет другой и более объективной. Также очень важно, какие критерии будут заложены в основу рейтинга. Ведь есть УК с новым жилым фондом с высоким тарифом на обслуживание и с относительно небольшим количеством проблем, и есть компании со старым фондом, ветхим и даже с аварийным, у которых этих проблем много. Здесь нужны эксперты, которые смогут сделать объективные критерии, оценочные коэффициенты в зависимости от количества и качества квадратных метров. Думаю, что это должны быть специалисты из отрасли, жилищники», — считает Иван Волков.
Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгений Малай также акцентирует внимание на том, что при оценке работы УК на конкретных территориях необходимо учитывать и то обстоятельство, что далеко не все услуги входят в минимальный перечень и что решение об их предоставлении принимается собственниками многоквартирных домов (МКД). Также отмечается, что «функции и полномочия Совета дома и председателя являются крайне важными при обслуживании общего имущества МКД». Как правило, где активный и грамотный Совет дома и председатель, там больше порядка.
УК «СПАС-Дом» содержит на обслуживании более 600 многоквартирных домов в шести районах города Новосибирска (по данным сайта компании)
По информации Rusprofile, по итогам 2022 года выручка ЗАО «УК «СПАС-Дом» составила 868 млн рублей (+3%), прибыль — 849 тысяч рублей (-84%)
Для жителей рейтинг УК важен при смене и выборе новой УК, а при наличии объективной системы, все компании будут стремиться к улучшению качества обслуживания и к снижению количества штрафов, уверен исполнительный директор УК «МКС-Новосибирск»: «Скажем, если в критерии заложить наличие единой диспетчерской службы, все будут работать в этом направлении. Также и время ожидания дозвона, наличие личных кабинетов и возможности оплаты на сайте, уровень информирования. Вот вам пример: сейчас, в 2023-м году, многие УК перестали вести и поддерживать актуальность своих сайтов».
Один из участников новосибирского рынка УК в беседе с «Континентом Сибирь», напротив, высказал мнение, что при всей привлекательности и кажущейся полезности такой идеи для населения, сегодня объективно реализовать её сложно: «Рынок уже сформировался — все его участники и регуляторы решают свои вопросы. Им это не интересно, потому что ни на что не повлияет. Да и жильцы сегодня смотрят не в рейтинг, а прежде всего к себе в подъезд и во двор, а если их что-то не устраивает — на соседние дома».
Как рассказал «Континенту Сибирь» Евгений Малай, смена собственниками управляющих организаций происходит в Новосибирске «крайне редко». Однако это не значит, что в регионе борьба за рынок УК не продолжается. Примеры из других регионов страны также подтверждают тезис о том, что вопрос реформации и попыток централизации рынка УК рано считать закрытым. Так, несколько дней назад в Новгородской области объявлено о создании по поручению губернатора межмуниципальной управляющей компании «Жилищник». До конца 2023 года, в целях повышения качества коммунальных услуг в регионе, ей будет передано в управление 660 домов.
По информации Rusprofile, ООО «Жилищник» зарегистрировано в Новгородской области 1 августа 2023 года. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредителями ООО «Жилищник» являются 22 государственные структуры: администрации муниципальных районов и округов Новгородской области
Начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Александр Полищук в своем ответе на запрос «Континента Сибирь» сделал акцент на том, что деятельность организации осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Иными словами на тезисе «что надо вести рейтинг в законе не написано». В том же, что касается инструментов борьбы за качество работы УК чиновник отметил, что наличие нарушений, допущенных управляющими организациями «учитывается инспекцией при принятии решения о продлении (отказе в продлении) срока действия лицензии».
Статистическая справка о деятельности ГЖИ Новосибирской области за период январь-август 2023 года содержит информацию о том, что на территории региона действует 417 лицензий, из них 318 лицензиатов осуществляют управление МКД. В управлении лицензиатов находится 10454 многоквартирных дома.
В отчетном периоде инспекцией направлено в органы местного самоуправления 130 материалов о проведении открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления МКД
Также Александр Полищук подтвердил, что его ведомством не ведется рейтинг управляющих организаций, а в качестве одной из причин этого указал на то, что «при отсутствии единых утвержденных критериев оценки, методики расчета показателей деятельности управляющих организаций, формирование какого-либо рейтинга УК не может носить объективный характер».
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Как заметил один из собеседников «Континента Сибирь» хорошо знакомый с вопросом: «Чиновники — есть чиновники: они никогда не станут сторонниками открытости и публичности. Ведь подобный рейтинг будет зеркалом работы не только управляющих компаний, но и регуляторов рынка. А кому нужны лишние вопросы?» Безусловно, рейтинг УК – лишь один из возможных инструментов участия власти в наведении порядка на улицах и во дворах населенных пунктов региона. Если в Новосибирской власть пойдет другими путями, будет и у нас чему поучиться соседям. Лишь бы у людей не сложилось впечатление, что было выбрано умное решение обложиться бумажками и с победным видом ничего не делать. Самоустранение – худший из вариантов поведения подчиненных губернатора на фоне продолжающихся разговоров о том, что Травников вот-вот возьмёт областной центр под свой контроль и в результате что-то изменится к лучшему помимо карьерного и/или имущественного статуса лица, назначенного сити-менеджером (и тех, кто подвёл главу региона к «нужной кандидатуре»). Может быть у новосибирских областных ведомств, курирующих тему ЖКХ, имеются свои способы призвать коммунальщиков к ответу, когда страдает здоровье и благополучие горожан, но «Континенту Сибирь» они об этом не поведали. И, почему-то кажется, губернатору тоже.