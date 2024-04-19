Новосибирский областной суд оставил без изменения постановления в отношении фигурантов дела о мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине Михаилу Полубатонову и Наталье Фазылевой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, уголовное дело по ст. 159 ч. 4 было возбуждено в отношении четырех лиц, троим из них суд избрал меры пресечения. Начальник отдела объектов образования ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Михаил Полубатонов был заключен под стражу, руководитель подрядных организаций Наталья Фазылева — отправлена под домашний арест. Защита Полубатонова подала апелляционную жалобу и просила смягчить меру пресечения, тем временем прокуратура ходатайствовала об отмене постановления Фазылевой за мягкостью и потребовала заключить ее под стражу. Третий фигурант — Владимир Дятлов, которого суд отправил в СИЗО, постановление не обжаловал.

«Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление в отношении Полубатонова, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление в отношении Фазылевой изменили, указав в резолютивной части, что в соответствии с ч. 7 ст. 105.1 УПК РФ на Н. Фазлыеву возложили обязанность самостоятельно являться по вызовам дознавателя, следователя или суда. В остальной части это же постановление оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Органами предварительного следствия установлено, что в период с 2020 по 2022 год ГКУ Новосибирской области «УКС» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, однако подрядчики своих обязательств не выполнили.

При производстве строительных работ фигуранты договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ. В дальнейшем на основании фиктивных документов были подписаны платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридических лиц за выполненные работы по цене государственных контрактов. Полученные таким образом 48 млн рублей фигуранты дела потратили по своему усмотрению, нанеся крупный материальный ущерб бюджету Новосибирской области.

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