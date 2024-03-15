Вице-губернатор и замминстра Новосибирской области заявились на участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска

Как сообщили источники «Континента Сибирь», документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Новосибирска сегодня, 15 марта, подали вице-губернатор Максим Кудрявцев и заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

По состоянию на 14.30 в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Новосибирска сдали документы 16 претендентов. Среди них Максим Кудрявцев и Максим Останин.

О том, что экс-депутат Госдумы, бывший топ-менеджер «Ростелекома», занимающий в настоящее время должность заместителя губернатора Новосибирской области, Максим Кудрявцев сегодня подаст документы для участия в конкурсе на должность мэра города Новосибирска, «Континенту Сибирь» стало известно накануне. Теперь эта информация нашла свое подтверждение.

Максим Останин в июле 2014 года был назначен заместителем председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. После ухода Сергея Дьячкова с позиции главы этого комитета в 2015 году Останин занял его место. В июле 2017 года он расширил свои полномочия и стал руководителем новой структуры мэрии — управления инвестиционной политики и предпринимательства, а также занял пост заместителя главы департамента промышленности, науки и инноваций мэрии Новосибирска. Его непосредственным руководителем в муниципалитете являлся Александр Люлько. В 2018 году Максим Останин перешел на работу в областное правительство на позицию заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Еще 14 марта претендентов на пост главы областного центра было всего 9 человек. Прием документов продолжается до 17 часов 15 марта.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.