Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению принял решение вынести на предстоящую сессию законопроект об изменении системы выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Предполагается, что глав муниципалитетов будут выбирать местные депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Во время заседания профильного комитета Заксобрания Новосибирской области 14 февраля депутаты большинством голосов приняли решение об изменении системы выборов глав муниципалитетов. Новая система предполагает отмену прямых выборов с участием всех жителей и передачу этих полномочий специальной комиссии и депутатским образованиям.

«Предлагается изменить способ избрания глав города Новосибирск и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа избирается соответствующим представительным органом из числа кандидатов, названных конкурсной комиссией», – рассказал член инициативной группы, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев (Единая Россия).

Предложение изменить систему выборов глав муниципалитетов поддержали и другие депутаты Заксобрания. Так, один из инициаторов изменений, вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко (Единая Россия), отметила в качестве главных аргументов к принятию новых правил необходимость усиления контроля управления и укрепление вертикали власти.

«Мы сегодня не делаем выбор между добром и злом, светом и тьмой. Мы делаем выбор между двумя моделями. При этом предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность во всем мире и у нас в стране, и в Новосибирской области», – заявил заместитель председателя комитета Александр Щербак (ЛДПР).

Среди депутатов, не одобривших законопроект, оказался вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ). По его мнению, планируемая отмена прямых выборов глав идёт вразрез с 30-летним опытом развития выборной системы в стране и регионе, полностью его отменяя.

Свою позицию по вопросу огласил и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. «Я считаю, что не самое важное – выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, всё-таки, чтобы был государственный подход», – уверен глава Заксобрания.

По итогам заседания законопроект был поддержан большинством голосов членов профильного комитета Заксобрания и будет предложен на рассмотрение на ближайшей сессии регионального парламента.