Еще один вице-губернатор стал кандидатом в мэры Новосибирска

Заявку на участие в конкурсном отборе главы Новосибирска подал заместитель губернатора Роман Теленчинов, курирующий областное министерство строительства, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства. В окончательном списке кандидатов в мэры — 21 человек.

В пятницу, 15 марта, конкурсная комиссия завершила этап приема заявок от желающих принять участие в отборе на пост мэра Новосибирска. Кандидатами стали 21 человек, среди них три высокопоставленных сотрудника регионального правительства. В самый последний день документы предоставили вице-губернаторы Роман Теленчинов и Максим Кудрявцев, а также заместитель главы минпромторга региона Максим Останин.

Кроме того, в пятницу конкурсная комиссия приняла заявление от руководителя группы компаний «Химметалл», генерального директора ООО «Ельцовский парк» Евгения Гаврилова и еще от восьми человек: директора по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергея Лубнина, предпринимателя, советника ООО «Техногаз-Строй» Дмитрия Лукашева, генерального директора ООО «УК «Жилкомсервис»» Максима Картукова, директора ООО «Сибирский Стиль» Вячеслава Ачигечева, менеджера по продажам ООО «Ганс Партс» Семёна Илюшина, директора ООО «Эверест» Георгия Егорова, неработающего Матвея Филатова, эксперта комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктора Зверева.

Ранее на конкурс заявились безработная Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, пенсионер Александр Трушакин, глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, бывший депутат горсовета Новосибирска, руководитель областного отделения партии пенсионеров Эдуард Кожемякин и новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации. Прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 15 марта. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.