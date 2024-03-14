Количество кандидатов в мэры Новосибирска выросло до девяти

В предпоследний день подачи заявок документы на конкурс по отбору нового главы Новосибирска подали два кандидата.

В четверг, 14 марта, к кастингу по отбору руководителя городской администрации присоединились еще двое человек — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий и директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов.

Александр Каракоцкий возглавляет ассоциацию судовладельцев Западной Сибири с 2015 года. По данным ресурса Rusprofile, Данилов — единственный учредитель организации, в которой числится один сотрудник. Несколько лет назад был совладельцем уже ликвидированного юридического агентства «Консул» в Кузбассе.

Ранее документы к конкурсу на пост мэра Новосибирска принесли семь человек. Среди них безработная Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, пенсионер Александр Трушакин, бывший депутат горсовета Новосибирска, руководитель областного отделения партии пенсионеров Эдуард Кожемякин и новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

Прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 15 марта. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.

В пятницу, когда завершается прием заявок, документы на конкурс может подать заместитель председателя общественного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства, руководитель группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов.

По сведениям редакции, губернатор Новосибирской области лоббировал в градоначальники своего заместителя, бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Максима Кудрявцева. Источники «КС» добавляют, что серьезные политические игроки пытались продвинуть на мэрскую должность нынешнего спикера Совета депутатов Маслянинского района области Вячеслава Ярманова. На должность рассматривались вице-губернатор Новосибирской области в Москве Евгений Прохоренко. Некоторые из собеседников редакции не исключают, что в последний момент в перечне кандидатов появится перспективный «варяг».