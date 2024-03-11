Депутат подал документы на пост мэра Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев примет участие в конкурсе по отбору нового главы города.

В понедельник, 11 марта, городской депутат Игорь Украинцев подал заявку на конкурсную процедуру, которая должна завершиться назначением нового мэра Новосибирска.

Игорь Украинцев — депутат горсовета Новосибирска с 2020 года, избирался от партии «Зеленые», возглавляет областное отделение этой организации. Не состоит во фракциях в ГС, представляет альянс, объединённый названием «Лига эффективности». Лидер этой группы — региональный парламентарий, застройщик Илья Поляков. «Лига эффективности» в настоящий момент поддерживает союз с наращивающим влияние в горсовете депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.

«Задача минимум — дойти до финала, до сессии городского совета, где смогу представить видение нашей команды по развитию города, рассказать о нашем опыте, о том, что нам удалось сделать в Заельцовском районе, — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» Игорь Украинцев. — Задача максимум — победить, как бы нескромно ни звучало. Три голоса от депутатов «Лиги эффективности» у меня уже есть, это хорошие стартовые позиции, которых нет у других кандидатов. Считаю, у меня есть шансы, если удастся убедить других коллег, что смогу быть «реформатором». Губернатор говорил, что ждет на посту мэра именно такого кандидата. Я достаточно раз участвовал в прямых выборах, хотелось бы увидеть изнутри, как работает система «кривых» выборов мэра — через Совет депутатов. Посмотрим, чем это закончится».

Игорь Украинцев родился в Новосибирске. Был депутатом от ЛДПР в парламенте Кузбасса (избран в 2013 году), также в Кемеровской области баллотировался в Госдуму (2011 год), в мэры Новокузнецка (2013 год) и в губернаторы (2018 год). В 2017-м вернулся в Новосибирск, до 2022-го работал директором по развитию в строительной компаний «Стрижи». В 2021 году выдвигался в ГД на одном из одномандатных округов по Новосибирской области.

Ранее в комиссию по отбору мэра Новосибирска заявку подал пенсионер Александр Трушакин, который часто становился кандидатом на выборах самого разного уровня.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца Горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

Прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 14 марта. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.