Жительница Новосибирска зарегистрирована кандидатом в мэры города

Сегодня, 13 марта, список претендующих на кресло градоначальника Новосибирска пополнился седьмым кандидатом: им стала 43-летняя временно неработающая Олеся Яхонтова. Информация об этом размещена на сайте горсовета.

По данным Rusprofile, с 2016 по 2020 гг сибирячка являлась учредителем организации ООО «Идеальное Решение», основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий. Также в 2017 году Олеся Яхонтова была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах).

Напомним, прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 14 марта текущего года. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Еще через два месяца Горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

В настоящий момент в полном списке кандидатов значатся: врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, пенсионер Александр Трушакин и депутат горсовета Игорь Украинцев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что власти Новосибирской области планируют построить более 20 новых школ за три года.