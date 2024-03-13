Как рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников, социальная и транспортная инфраструктуры в регионе в ближайшие годы должны будут догонять жилищное строительство. При этом территория возле школ должна благоустраиваться параллельно со сдачей зданий в эксплуатацию. Дополнительно ускорить решение этой задачи поможет федеральное финансирование, о котором в послании 29 февраля говорил Владимир Путин.

«Президент в своем послании упомянул города, где проблема со школами стоит остро. Новосибирск как раз такой город. Поэтому мы и раньше старались зайти во все программы, для того чтобы приблизить решение этой проблемы. Объявление о том, что будут направлены дополнительные федеральные средства, нас очень обнадеживает. В регионе есть потребность построить в течение ближайших трех лет больше 20 школ в Новосибирске и окрестностях. И такая помощь будет серьезным подспорьем», — подчеркнул глава региона.

При этом Андрей Травников предупредил городские власти и застройщиков о том, что это говорит об экономии региональных средств, а послание не является сигналом свернуть планы и ждать, когда придут федеральные деньги. Эта помощь, по словам губернатора, является дополнительной возможностью, позволяющей ускорить решение проблемы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, каким регионам СФО, кроме Красноярского края, уступила Новосибирская область по инвестициям в основной капитал.