Власти Новосибирской области планируют построить более 20 новых школ за три года

Ольга Степанова
 
Власти Новосибирской области планируют построить более 20 новых школ за три года
Image by jcomp on Freepik

Как рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников, социальная и транспортная инфраструктуры в регионе в ближайшие годы должны будут догонять жилищное строительство. При этом территория возле школ должна благоустраиваться параллельно со сдачей зданий в эксплуатацию. Дополнительно ускорить решение этой задачи поможет федеральное финансирование, о котором в послании 29 февраля говорил Владимир Путин.

«Президент в своем послании упомянул города, где проблема со школами стоит остро. Новосибирск как раз такой город. Поэтому мы и раньше старались зайти во все программы, для того чтобы приблизить решение этой проблемы. Объявление о том, что будут направлены дополнительные федеральные средства, нас очень обнадеживает. В регионе есть потребность построить в течение ближайших трех лет больше 20 школ в Новосибирске и окрестностях. И такая помощь будет серьезным подспорьем», — подчеркнул глава региона.

При этом Андрей Травников предупредил городские власти и застройщиков о том, что это говорит об экономии региональных средств, а послание не является сигналом свернуть планы и ждать, когда придут федеральные деньги. Эта помощь, по словам губернатора, является дополнительной возможностью, позволяющей ускорить решение проблемы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, каким регионам СФО, кроме Красноярского края, уступила Новосибирская область по инвестициям в основной капитал.

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