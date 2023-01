Какие заведения общепита закрылись в Новосибирске в 2022 году?

Ушедший год оказался менее сложным для рестораторов в сравнении с «ковидными» 2020 и 2021 годами. Однако за прошедшие 12 месяцев Новосибирск покинули как отдельные федеральные сети, так и местные рестораны высокой кухни. О наиболее заметных закрытиях – в материале «Континента Сибирь».

Рестораны высокой кухни

В 2022 году прекратил свою работу один из самых дорогих ресторанов Новосибирска – OKABE. Это заведение, расположенное на первом этаже ЖК «Монблан» рядом с фитнес-клубом World Class, начало работу в сентябре 2021 года. Свое название оно получило в честь бренд-шефа Киичи Окабе, который разрабатывал меню. OKABE, позиционировавший себя как ресторан высокий кухни, запомнился прежде всего впечатляющими ценами – сеты роллов в этом заведении стоили от 14 тыс рублей. Однако ставка на люксовый сегмент не оправдалась. По данным Rusprofile, чистые убытки юрлица, управлявшего заведением (ООО «Сорнеро-НСК»), по итогам 2021 года, составили 46,5 млн рублей. После закрытия OKABE его собственники открыли кондитерскую Choux, которая уже не удивляла своими ценниками.

В марте 2022 года новосибирский ресторан французской кухни Salt объявил в соцсетях о планируемом закрытии . «В свете последних событий мы приняли непростое решение. Как бы грустно это не звучало, но все мы знаем, что цены ещё взлетят вверх и мы не сможем держать их на приемлемом уровне», – говорилось в сообщении ресторана. Напомним, что Salt первоначально был запущен известным новосибирским ресторатором Денисом Ивановым в ноябре 2012 года и просуществовал 4 года. В феврале 2021 года ресторан перезапустил Тимофей Малахов, выпускник лондонского отделения кулинарной школы Le Cordon Bleu, сын новосибирского бизнесмена, основателя завода «Бетолекс» Дмитрия Малахова . Кроме названия, перешедшего от одноименного гастрономического ресторана Дениса Иванова , был сохранен интерьер заведения. Заведение, располагавшееся на улице Фрунзе, проработало с новым владельцем чуть больше года. Сам Тимофей Малахов после закрытия Salt открыл свое заведение в Италии.

Сетевые закрытия

К лету 2022 года в Новосибирске закрылись все 4 заведения сети «Рестораны большого города Китчен» – на Красном проспекте 184, Красном проспекте 17, проспекте Маркса 47/2, Тюленина 17/1. Под брендом «Рестораны большого города Китчен» заведения проработали около года, а до этого они носили вывеску «Своя компания». Новосибирский франчайзинговый партнер уральской сети в 2021 году принял решение о развитии ресторанов под собственным брендом. Ранее в компании отмечали, что были готовы открывать и новые заведения, а также в перспективе запускать свою собственную франшизу. Однако по факту ребрендинг оказался неудачным, и все заведения были закрыты. Сами локации в итоге заняли компании других сфер бизнеса. В частности на Красном проспекте 184 был запущен магазин «Магнит».

Схожая история произошла с о снованной в Санкт-Петербурге сетью «Пельмения», которая в июне 2022 года объявила о закрытии всех трех франчайзинговых ресторанов в Новосибирске. «Пельмения» позиционировала себя как сеть семейных ресторанов. «Мы созданы для того, чтобы каждый смог попробовать как любимые с детства пельмешки и вареники, грузинские хинкали, узбекские манты и ханум, так и познакомиться с экзотичными гедза и дим-сам», – говорилось в описании сети. Сама сеть была основана в Санкт-Петербурге. По франшизе заведения были открыты в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Якутске, Гатчине и в Таллине. В Новосибирске «Пельмения» была представлена в ТРЦ «Аура», в ТРЦ «Сан Сити» и БЦ «Новая высота». Первый в городе ресторан был запущен сетью в 2019 году. Однако 2022-ой год стал последним для «Пельмении» в Новосибирске.

Летом 2022 года в городе также закрылись все действующие заведения федеральной сети «Суши Wok». Ранее они выставлялись на продажу. «Суши Wok» является одной из крупнейших федеральных сетей заведений японской и паназиатской кухни формата take away. Первая точка была oткрыта в Caнкт-Петеpбуpгe болeе 10 лeт назад, в апpeлe 2011 годa. В Новосибирске «Суши Wok» работала по схеме франчайзинга. У нее было 5 точек в городе – на Гоголя, Блюхера, Дуси Ковальчук, Авиастроителей, на Орджоникидзе. Первым закрылось заведение на Орджоникидзе – его площадку занял шоу-рум мужской одежды Sib_suits. В свою очередь локацию на Гоголя заняла аптека «Максавит». Примечательно, что несмотря на закрытие, руководство «Суши Wok» публично заявило о возможности возвращения в Новосибирск с новым франчайзинговым партнером в долгосрочном периоде.

Также в 2022 году продолжились закрытия кофеен сети PRIMETIME COFFEE. В частности речь идет о кофейне в ТЦ «Квадрат» на Кропоткина, просуществовавшей менее года (закрылось также и «Тесту Место Римское бистро»). Под закрытие также попали кофейня на Богдана-Хмельницкого и флагманское заведение на Кирова, вместо которого в скором времени запускается ресторан грузинской кухни «Южане-горожане». По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске по-прежнему работает 17 кофеен PRIMETIME COFFEE, однако к основателю сети Антону Горестову большинство их них уже не имеет отношения. Речь идет о франчайзинговых заведениях с другими собственниками.

К слову, среди кофеен в 2022 году прекратила работу также Capital of Siberia в микрорайоне «Европейский берег». Вместо нее был запущена кофейня сети «Утренний кекс».

Говоря о сетевых заведениях, нельзя не отметить и закрытие всех новосибирских ресторанов McDonalds, однако вместо них практически сразу были запущены заведения под брендом «Вкусно – и точка» новокузнецкого бизнесмена Александра Говора. Что касается закрывшегося ресторана IKEA, то его «идеологическим наследником» можно считать основанное ее бывшими сотрудниками заведение Hej! на гастрокорте Центрального рынка.

Закрытия на улице Ленина

Сразу несколько заведений прекратило работу на улице Ленина. В апреле стало известно, что ресторан средиземноморской кухни One More Brut закрыл свои двери в Новосибирске спустя год после запуска. Напомним, что One More Brut был открыт в апреле 2021 года на улице Ленина рядом с ДК имени Октябрьской революции. Ранее на этой площадке располагалась кафе «Шансонье». One More Brut позиционировал себя как «первая брютошная» в Новосибирске. Винная карта ресторана включала более 80 позиций. One More Brut также делал упор на бранч-меню. Средний чек заведения, по данным 2ГИС, составлял 1500 рублей. На площадке One More Brut была запущена хинкальная «Мечтатели».

Также 14 ноября в Новосибирске на улице Ленина прекратил работу кафе Bliss, которое просуществовало около 20 лет. Оно было открыто в 2002 году предпринимателем Верой Зуевой. По данным Rusprofile, прибыль заведения (юрлицо — ООО «Мивз») в 2021 году составила 51 тысячу рублей. Площадку Bliss заняло гастрономическое бистро «Курортники» , в оформлении которого преобладает южная тематика. «Мы вернулись с обучения и стажировки у гуру израильской кухни, автора и шефа топовых мест Питера и Москвы SAVIV Антонио Фреза и уже начали строить наше гастрономическое бистро «Курортники» с южной и ближневосточной кухней. А еще делаем небольшой бар с культурной программой, как и положено на курорте», — отмечали основатели заведения в соцсетях. Что касается собственников нового заведения, то по адресу открытия «Курортников» зарегистрировано юрлицо ООО «Блисс», его учредителем с 21 октября, по данным Rusprofile, является Диана Мартышкина. С декабря 2018 по март 2021 года она управляла заведением Park Cafe, а потом занималась развитием китайского бистро «Кухня Ли» на улице Ленина.

Также прекратила работу кофейня Organic Coffee, располагавшейся рядом с универсамом. На этом месте 12 ноября был технически запущен гастробар 8/35. Заведение запустил новый собственник новосибирских кофеен Organic Coffee — компания «Ланси». Гастробар, согласно информации в официальном аккаунте в соцсетях, делает упор на меню, уровне сервиса, а также эффектной подаче блюд и напитков. Средний чек гастробара, по данным 2ГИС, составляет 1200 рублей.

Также, говоря про «гастрономические изменения» на центральной улице Новосибирска, можно отметить реконцепцию Cheezy Pizza на пересечении Урицкого и Ленина. Новокузнецкие предприниматели, открывшие это заведение, в соответствии с текущими трендами переформатировали его под грузинское бистро Твиши.

Стоит отметить, что улица Ленина по-прежнему пользуется высокой популярностью среди рестораторов города – некоторые из них активно следят за освобождающимися локациями, чтобы иметь возможность открыть свое заведение. Так, ранее основатели кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House Артем и Галина Печенины говорили о планах открыть заведение стритфуда в случае наличия на улице Ленина подходящей локации.

Бары и клубы



Среди других знаковых закрытий можно отметить уход бара Guevara. Изначально заведение работало на улице Серебренниковской, но в 2017 году переехало на Ленина. Однако удержаться на новой локации не смогло.

Однако самым громким закрытием 2022 года можно назвать окончательный уход «Рок Сити». Этот клуб открылся в Новосибирске в сентябре 2002 года. В 2015 году он закрывался на реконструкцию, после чего был повторно запущен. Осенью 2022 года на месте «Рок Сити» открылся «Руки вверх бар», основателем которого является певец Сергей Жуков. Группа инвесторов совместно с головной сетью «Руки вверх бар» решила открыть на этой площадке одноименное заведение. Собственно, оно переехало сюда с площадки BlaBlaBar на Депутатской.

Как рассказал в ходе открытия сам Сергей Жуков, команда бережно подходила к «Рок Сити», стараясь, не разрушая его самобытность, адаптировать под формат «Руки вверх бар». Сергей Жуков также объяснял, что аудитория клуба – это уже состоявшиеся люди, представители бизнеса, которые таким образом смогут вернуться в детство. Не случайно на мероприятии, посвященном открытию клуба, гостей кормили «Дошираком», а коктейль «Апероль Шприц» делали на основе дюшеса. Сразу после открытия в «Руки вверх баре» стали проходить мероприятия самой разной направленности. В частности 22 ноября при участии минпромторга Новосибирской области здесь прошел «инвестиционный подиум», где социальные предприниматели-участники программы SIB IMPACT от новосибирского центра «Мой Бизнес» представляли свои проекты инвесторам.