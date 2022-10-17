В Новосибирске закрылась флагманская кофейня PRIMETIME COFFEE

В Новосибирске прекратила работу кофейня сети PRIMETIME COFFEE на улице Кирова. Соответствующие изменения отражены в справочнике 2ГИС. Предполагается, что на ее месте в скором времени откроются новые заведения общепита.

Напомним, что кофейня PRIMETIME COFFEE на Кирова была запущена в 2018 году в бизнес-центре «Премьер Плаза», который строила компания «Альфа Капитал», а впоследствии продала S7 Group. Первоначально кофейня занимала 2 этажа, после чего в 2019 году на верхней площадке расположился ресторан «Маргарита пьет вино», основанный Русланом Коробовым. В 2020 году он вышел из проекта в связи с открытием собственного авторского проекта «Коробок». В дальнейшем на площадке работала только кофейня.

Напомним, что сеть PRIMETIME COFFEE основана бизнесменом Антоном Горестовым и является самой крупной в Новосибирске по количеству точек. У PRIMETIME COFFEE были амбициозные планы по развитию (за 7-10 лет компания хотела открыть 2500 точек в России, СНГ и ЕС), однако на ее позициях негативно сказалась пандемия коронавируса. В 2021 году было признано банкротом одно из юрлиц сети – ООО «Академия» (до переименования – ООО «Праймтайм»), а 14 сентября 2021 года сам Антон Горестов подал на самобанкротство. Такой шаг он обосновал «Континенту Сибирь» желанием договориться со всеми кредиторами, чтобы продолжить более динамичное развитие в будущем. 28 октября суд удовлетворил иск и признал Антона Горестова банкротом. По данным 2ГИС в настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE функционирует 17 кофеен, имеющих разных владельцев и работающих по схеме франшизы. Еще в начале года под вывеской PRIMETIME COFFEE функционировало 23 кофейни, а еще год назад таких заведений было 38. В частности в 2022 году закрылись заведения на Ленина, Богдана Хмельницкого, Кропоткина.

По данным источников «Континента Сибирь», в БЦ «Премьер-Плаза» на Кирова вместо PRIMETIME COFFEE будут располагаться заведения общепита – соответствующий партнер уже найден. Он займет как площади кофейни, так и ресторана «Маргарита пьет вино». Вместе с тем, источники издания не располагают информацией, о каком именно рестораторе идет речь.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

Согласно данным системы Rusprofile, по адресу бизнес-центра «Премьер-Плаза» зарегистрировано 6 юрлиц, из них два со специализацией на общепит. Это находящееся в процессе банкротства ООО «Токен Сити Кафе» Антона Горестова, а также ООО «ТСН». Эта компания создана 1 июля 2022 года, ее учредителем числится Евгений Тишкин, который также развивает заведения общепита в Сургуте