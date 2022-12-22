Стало известно, какой ресторан откроется на месте флагманской кофейни PRIMETIME COFFEE в Новосибирске

На улице Кирова в здании бизнес-центра «Премьер-Плаза» будет открыт ресторан грузинской кухни «Южане-Горожане». Об этом говорится в размещенном компанией объявлении о поиске сотрудников.

Напомним, что ранее в бизнес-центре «Премьер Плаза», который строила компания «Альфа Капитал», а впоследствии продала S7 Group, располагалась кофейня сети PRIMETIME COFFEE. Она была запущена бизнесменом Антоном Горестовым в 2018 году и первоначально занимала 2 этажа. Годом спустя, в 2019 году на верхней площадке расположился ресторан «Маргарита пьет вино», основанный Русланом Коробовым. В 2020 году он вышел из проекта в связи с открытием собственного авторского проекта «Коробок». В дальнейшем на площадке работала только кофейня.

В октябре 2022 года стало известно, что заведение прекратило свою работу, а вместо него будет запущен новый ресторанный проект. В декабре 2022 года появилась конкретика по концепции заведения.

«Вдохновившись колоритной грузинской кухней, мы хотим создать в Новосибирске любимое жителями место, где каждый может оценить эталонный вкус хинкали, где витает аромат свежеиспеченного хачапури с сыром из собственной сыроварни, наполненное атмосферой и вкусом Юга – грузинский ресторан «Южане-Горожане»», – говорится в сообщении компании.

Согласно данным системы Rusprofile, по адресу бизнес-центра «Премьер-Плаза» зарегистрировано ООО «ТСН». Эта компания создана 1 июля 2022 года, ее учредителем числится Евгений Тишкин, который также развивает заведения общепита в Сургуте. В частности он также является учредителем ООО «ТБС», ООО «ТКЮ», ООО «ТС». По адресу регистрации ООО «ТБС» и ООО «ТС» в Сургуте, по данным 2ГИС, располагается кофейня основанной в Новосибирске сети Travelers Coffee.

Напомним, что ранее в Новосибирске на пересечении улиц Ленина и Урицкого открылось заведение грузинской кухни «Твиши». Также в Новосибирске работают рестораны «Хочу Пури», «Мишико», «Хлеб и Нино», «Мегобари», хинкальные «Рэсторани», «Хинкалидзе», «Мечтатели» и кафе «Кахелеби». При этом, новосибирский ресторан «Хочу Пури» по франшизе вышел в Пермь, Барнаул, Омск и Москву.