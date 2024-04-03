В Новосибирске откроется кафе средиземноморской кухни

В начале мая планируется к запуску арт-кафе «Рыбка среди морей». Оно займет площади закрывшегося ранее заведения «Котлета» рядом с Нарымским сквером и рестораном «Скоморохи». Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самом кафе.

«Арт-кафе «Рыбка среди морей» — современное заведение формата Fast casual (формат быстрой и повседневной еды. — «КС»). Основная идея — это рыба и морепродукты со всего света, приготовленные по рецептам из кухонь разных стран. Два основных зала рассчитаны на 70 гостей, дополнительный зал на балконе вмещает 10–12 гостей, предназначен для компании либо проведения культурных мероприятий для группы. Обслуживание возможно в залах ресторана, на прилегающей территории летом, а также работа доставки и на вынос для пикников в сквере», — говорится в описании концепции заведения.

В меню нового заведения с открытой кухней можно будет найти рыбу и морепродукты по сезону, пиццу, стритфуд, блюда из коптильни. В свою очередь в баре будут представлены вино и коктейли.

В качестве основной целевой аудитории в арт-кафе видят «современных людей среднего класса, ценящих качество, комфорт, время, эстетику».

Напомним, что в начале 2024 года в Новосибирске проходило общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера. Первым этапом была реконструкция площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским кафедральным собором, завершившаяся в ноябре 2023 года. Второй этап подразумевает оптимизацию дорожно-тропиночной сети самого сквера, коррекцию планировки, замену покрытий в мемориальных зонах, реконструкцию освещения, устройство ландшафтной подсветки, создание комплекса технических систем безопасности, реконструкцию и дополнение озеленения, создание информационно-навигационной системы, расширение детской зоны.

В начале марта рядом с Нарымским сквером открылась третья кофейня красноярской сети Green House. Также рядом со сквером продолжают работу ресторан и кондитерская «Скоморохи», ресторан «Бочкари», хинкальная «Птичка», ресторан «Кино, вино, домино», находящийся под управлением команды Pardon My French, бургерная Moo Crew, кофейня Single Origin, гастробар «Нюра» и паб Public.