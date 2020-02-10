Как стало известно «Континенту Сибирь», у новосибирского ресторана «Маргарита пьет вино» сменился состав партнеров. Бывший шеф ресторана и сооснователь Руслан Коробов решил развиваться за пределами этого проекта и открыл свой авторский ресторан «Коробок» на улице Чаплыгина рядом с элитным жилым комплексом Milkhouse. Тем временем у ресторана «Маргарита пьет вино» появились профессиональные партнеры, которые намерены придать новый импульс развитию проекта.
Напомним, что ресторан «Маргарита пьет вино» был запущен в начале 2019 года на улице Кирова в здании бизнес-центра «Альфа Капитал». Ранее на этом месте располагалось Token Cafe основателя сети PRIMETIME COFFEE Антона Горестова. В партнерстве с известным новосибирским шеф-поваром Руслан Коробовым им был открыт ресторан «Маргарита пьет вино».
Руслан Коробов начинал карьеру в Москве в ресторане «Ностальжи», а также группы ресторанов Константина Ивлева. В Новосибирске он проработал на позиции бренд-шефа в самых разных местных ресторанах — от сети Peoples до La Maison и заведений Дениса Иванова, включая SALT. Также Руслан Коробов ранее являлся управляющим партнером ресторанной группы компаний «Конквест», запустившей рестораны Drovamuka, “Аджикинежаль», «Мятный карась» и др.
Как стало известно «Континенту Сибирь», Руслан Коробов вышел из проекта в связи с открытием собственного авторского проекта «Коробок». Партнерами Антона Горестова по ресторану «Маргарита пьет вино» стали учредители ресторанной группы, которая управляет новосибирскими заведениями «Барак», «Амбар», «Сарай» и «Марфа» (по данным Rusprofile, ими являются предприниматели Андрей Гусев и Дмитрий Голубцов).
«Ресторан «Маргарита пьет вино» остаётся, и ему суждено стать еще более успешным. В ближайшее время шеф сети ресторанов введёт новинки, расширится ассортимент меню, а также скоро появится в ассортименте достойное меню пицц, а это, мы знаем, подходящее блюдо не только к вину», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов.
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