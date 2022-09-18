В центре Новосибирска заработало еще одно заведение грузинской кухни

Владельцы хинкальной «Мечтатели» открыли вторую точку под таким названием, в этот раз решив занять место в центре Новосибирска. В помещении, которое они заняли, ранее располагался бар игристых вин, просуществовавший всего год.

В доме №20 по улице Ленина за последние годы сменилось четыре владельца, последним из которых был бар игристых вин One More Brut. Также по соседству расположились кафе паназиатской кухни TomYumBar, пиццерия Memories и бар Pub-501.

Напомним, что первые «Мечтатели» открылись в Новосибирске в 2019 году по улице Гоголя возле станции метро «Березовая роща». А всего в тот год открылось семь заведений грузинской кухни: рестораны «Мишико», «Хлеб и Нино», «Мегобари», хинкальные «Рэсторани», «Хинкалидзе» и кафе «Кахелеби». На сегодня, по данным 2ГИС, в радиусе 1000 метров от площади Ленина, помимо «Мечтателей», насчитывается еще девять грузинских кафе и ресторанов.

Напомним также, что в конце 2021 года итальянское кафе Il Patio на Красном проспекте, проработавшее 20 лет, закрылось, уступив помещение грузинскому ресторану «Батоно Хинкали».