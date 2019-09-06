Наталья Ильина открыла хинкальную в центре Новосибирска

В центре Новосибирска открылся еще один ресторан грузинской кухни «Рэсторани». Это новый проект новосибирского ресторатора Натальи Ильиной, совладелицы ресторана «Библиотека».

Хинкальная «Рэсторани» рассчитана на 50 посадочных мест, но со временем заведение планирует увеличить число гостей. Акцент кухни будет сделан на хинкали, но здесь также можно будет попробовать лобио, аджапсандал (баклажаны с помидорами, болгарским перцем и зеленью), пхали, сациви и чкмерули. Средний чек на одного посетителя ориентировочно составит 560 рублей и 1000 рублей с алкоголем.

Пока ресторан работает в тестовом режиме, отрабатывая подачу блюд и другие детали ресторанного сервиса, поэтому первым гостям заведение дарит 20% скидку.

«Рэсторани» стал третьей хинкальной, открывшейся в Новосибирске. Всего в городе около 70 заведений предлагают грузинские блюда. Только на грузинской кухне специализируется около 10 ресторанов и кафе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.