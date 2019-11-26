Экспансия грузинских ресторанов в Новосибирске продолжается. Новый ресторан станет уже пятым по счету заведением, открывшемся в этом году.

Как стало известно «Континенту Сибирь», на углу улицы Романова и Мичурина на месте семейного ресторана «New Story» на следующей неделе начнет работать новый грузинский ресторан MEGOBARI (в переводе с грузинского – друг). Как рассказала «Континенту Сибирь» представитель ресторана, заведение открывают два очень известных в Новосибирске представителя грузинской диаспоры, которые предпочитают не называть свои имена до открытия ресторана.

Ресторан рассчитан на 80-100 человек, которые смогут расположиться в трех залах. Первый зал выполнен в морском стиле с барной стойкой виде ракушки, аквариум и изображением морского порта Батуми. Во втором зале интерьер стилизован под горную степную местность, здесь же сцена для выступлений артистов. И в третьем зале, условно названном банкетным, будет детская зона, где можно оставить детей во время обеда или ужина.

Самое главное – в ресторане шеф и еще пять поваров – грузины. Именно в этом владельцы видят залог успеха. По их мнению, MEGOBARI должен стать тем местом в Новосибирске, где настоящий грузин почувствует себя как дома.

«В нашем ресторане будут и песни, и танцы от грузинского ансамбля «Имеди», и живая музыка, – рассказала собеседница «Континента Сибирь». – Мы максимально хотим показать настоящее грузинское гостеприимство, передать атмосферу Грузии, которую нельзя представить без грузинских песен и танцев».

Средний чек ориентировочно составит 750-800 рублей. С января в заведении будут подавать бизнес-ланч.

Сумму инвестиций владельцы ресторана не озвучивают, но рассчитывают, что срок окупаемости будет коротким.

Напомним, что ранее в этом году в Новосибирске открылись заведения «Рэсторани» (основатель — Наталья Ильина), «Хинкалидзе» (основатель — Дмитрий Килев), «Нино и вино» (группа «РМ-Консалтинг»), «Мишико» (основатели — владельцы траттории La Trenta Андрей и Виктория Коротышевы).

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