Новосибирская сеть ресторанов грузинской кухни планирует открыть 2 новых заведения и выйти в соседние города Сибири

Собственники новосибирского ресторана грузинской кухни «Дядя Вано», открытого осенью 2023 года в ТРЦ «Сибирский Молл», приступили к тиражированию проекта. Помимо запуска двух новых заведений в Новосибирске они планируют выйти в Омск, Томск, Барнаул, Иркутск, Красноярск.

О планах по открытию новых заведений в ходе круглого стола на форуме «Дикоросы» заявила руководитель отдела персонала сети ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано» Алла Кулькова.

Первый ресторан грузинской кухни «Дядя Вано» общей площадью 368,3 кв.м. был открыт осенью прошлого года в ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске. Заведение, рассчитанное на 130 посадочных мест, предлагало гостям традиционные блюда, приготовленные на открытой кухне, включая доступные по цене хинкали и хачапури. При этом, средний чек заведения, по данным ресторана, составляет 600 рублей, хотя в среднем для этой категории ресторанов он находится в диапазоне 1000-1500 рублей.

Проработав полгода, «Дядя Вано» приступил к масштабированию. По словам Аллы Кульковой, в течение ближайшей недели «Дядя Вано» откроется на площадке «Гума» на площади Маркса, а третье заведение буде запущено на Михайловской набережной. Она также отметила, что еще несколько локаций находятся в процессе согласования. В частности, «Дядя Вано» рассчитывает выйти в Омск, Томск, Барнаул, Иркутск, Красноярск. Алла Кулькова не уточнила, идет ли речь о франчайзинговых ресторанах, или о выходе в эти города головной компании.

Исходя из объявления о поиске вакансий, ресторан «Дядя Вано» был запущен компанией «Стройинжиниринг».

Напомним, что в апреле в Новосибирске на пересечении Писарева и Советской открывается первый в городе ресторан сети «Хачапури тетушки Марико». Также о своих планах выйти в Новосибирск ранее объявляла федеральная сеть грузинских бистро «Швили». 30 апреля состоялся запуск ресторана «Коза и лоза» в центре Новосибирска рядом с часовней. Его отрыли инвесторы из Якутии при участии членов команды дальневосточного ресторана Zuma.

В тоже время новосибирский ресторан «Хочу Пури» активно осваивает другие города России. На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Омске, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске и Сочи. Ориентировочно в конце мая будет запущен ресторан «Хочу Пури» в Санкт-Петербурге.