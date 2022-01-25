Основатель PRIMETIME COFFEE подал иски на банкротство пяти собственных организаций

В арбитражный суд Новосибирской области поступили иски о самобанкротстве пяти организаций, учредителем которых является основатель крупной новосибирской сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов.

Информация размещена на сайте «Электронное правосудие» 24 января. Иски поданы в отношении ООО «ПТ на Военной 5» — точки сети PRIMETIME COFFEE, расположенной в ТРЦ «Аура», ООО «Ахотелс» — сети бутик-отелей, ООО «Карлсон» —семейного кафе, которое ранее работало вблизи станции метро «Заельцовская», ООО Консалтинговая Компания «Профит» . Признать себя банкротом также требует ООО «Праймтайм Фуд Баланс» — проект рационов здорового питания Food Balance, который ранее развивал Антон Горестов совместно с бизнес-партнером Наталией Баяндиной.

В настоящее время заявления не приняты в производство судом, в связи с чем детали исков не указаны.

Отметим, по данным Rusprofile, в пяти перечисленных организациях Антон Горестов является единственным учредителем, в двух из них (ООО «Праймтайм Фуд Баланс» и ООО «ПТ на Военной 5») часть доли принадлежит самим организациям. Согласно информации, размещенной на сайте «Электронное правосудие», общая сумма исковых требований о самобанкротстве компаний, принадлежащих Антону Горестову, составляет около 100 млн рублей.

Кроме того, иск о самобанкротстве подала компания «Функциональный отдых», где Антону Горестову принадлежит 15,2% доли организации. Основной вид деятельности компании — деятельность по предоставлению туристических информационных услуг.

Напомним, в середине сентября Антон Горестов подал на самобанкротство. Он обосновал такой шаг желанием договориться с кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие. По словам бизнесмена, сфера общепита оказалась в наибольшей степени пострадавшей от пандемии COVID-19. Принудительное закрытие заведений привело к значительному падению прибыли и отсутствию необходимых денежных средств для надлежащего исполнения обязательств участниками рынка. В конце октября суд удовлетворил исковое заявление бизнесмена.

В январе появилась информация о закрытии точки сети кофеен PRIMETIME COFFEE на пересечении улиц Ленина и Урицкого в Новосибирске. На ее месте откроется ресторан Hudson.

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