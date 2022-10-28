Ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе откроется в Перми

Ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» в декабре запустится в Перми. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури». Ранее в этом году аналогичные заведения были запущены в Барнауле, Омске и Москве.

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Екатеринбурге, Иркутске, Барнауле, Омске, Красноярске, Сочи и Москве. Владелец пермского ресторана – действующий франчайзинговый партнер новосибирской компании. Это его третий грузинский ресторан после Екатеринбурга, а в целом по России это десятый «Хочу Пури». Его открытие, по данным компании, планируется в декабре в «iMALL Экспланада», запущенном в этом году. В составе первой очереди этого ТРЦ открылись детский парк развлечений «Фанки Таун», магазин «Лего», а также магазины сетей «М.Видео», Rendez-Vous, Reserved, Cropp, House, Mohito, Colins, «Читай город» и др. На четвертом этаже работает фудкорт.

По данным компании общий объем инвестиций в открытие ресторана состоит из паушального взноса и инвестиций непосредственно в само заведение. Сумма паушального взноса составляет 1 500 000 рублей, роялти — 4% от оборота. Открыть ресторан под ключ можно от 50 млн рублей, но сумма зависит от специфики помещения. Расчетные сроки окупаемости составляют от 10 месяцев до 2 лет.

Напомним, что ранее «Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших ресторанных концепций 2019 года в российской премии «Пальмовая ветвь».