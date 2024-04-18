Новосибирская сеть I Dolci откроет четвертую кофейню-кондитерскую

Основанная Дарьей Скуратовой сеть I Dolci планирует открыть до конца месяца четвертую кофейню-кондитерскую в Новосибирске. Она будет располагаться в ЖК «Панорама» застройщика Брусника. Это будет первое заведение I Dolci, запущенное по франшизе.

Напомним, что сеть I Dolci была основана Дарьей Скуратовой и на сегодня включает в себя три кофейни-кондитерские — на Ипподромской, на Красном проспекте (в районе бывшей «Сибирской ярмарки») и на Достоевского, а также «шоколадную мануфактуру» на Коммунистической. При этом кофейня-кондитерская на Достоевского была запущена в январе 2024 года.

Также в начале года компания начала процесс упаковки франшизы для дальнейшего масштабирования. В этом вопросе партнером сети стало агентство 20х80, основанное учредителем федеральной сети Cheburek.me, новосибирским предпринимателем Александром Долговым.

Как рассказала «Континенту Сибирь» Дарья Скуратова, первая франшиза I Dolci продана в Новосибирске. Речь идет о небольшой кофейне в коллаборации с салоном красоты, которая будет запущена в ЖК «Панорама». Напомним, что этот жилой комплекс был построен компанией Брусника и располагается рядом с площадью Лыщинского и Ледовой ареной. На сегодня в жилом комплексе уже работают кондитерская крупной местной сети Kuzina, франчайзинговая кофейня омской сети Gussi Coffee и авторская кондитерская «Панакота», которую открыла Татьяна Чужинова при участии ресторанного консультанта Натальи Ильиной осенью прошлого года. Таким образом, I Dolci так или иначе будет конкурировать со всеми этими заведениями. По словам Дарьи Скуратовой, планируемая дата открытия — 27 апреля.

Напомним, что ранее в центре Новосибирска открылись две новые кофейни — Chu и Pena. В мае ожидается запуск кафе-кондитерской сети Kook в ТРЦ «Аура». В этом же торговом центре планирует открыться и какао-бар Mr.Konfetkin. Также «Континент Сибирь» писал о трех новых кофейнях, которые запустит в Новосибирске омская сеть Skuratov Coffee, и шести новых кофейнях, которые откроет красноярская сеть Green House.