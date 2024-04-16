В Красноярске откроется еще один новосибирский ресторан

Второй по счету ресторан «Хочу Пури» в мае откроется по франшизе в Красноярске. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури». Ранее в Красноярске был запущен новосибирский бар NEMO.

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся в августе 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино». На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Омске, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске и Сочи.

Для Красноярска это будет уже второй по счету ресторан «Хочу Пури»: первый был открыт в ТРЦ «Планета». Новое заведение будет запущено в формате стрит-ритейла. По данным «Хочу Пури», Красноярск на сегодня является одним из рекордсменов по выручке среди всех ресторанов, работающих в России под этим брендом. Запуск заведения ожидается после майских праздников.

Стоит отметить, что в 2023 году новосибирским ресторанным альянсом DNK Group в Красноярске было открыто паназиатское бистро NEMO. Также в городе работает 5 кофеен новосибирской сети «Академия кофе».

В свою очередь в Новосибирск в 2023 году вышла красноярская сеть кофеен Green House. К концу 1 полугодия она намерена иметь в городе уже 9 кофеен.

Стоит отметить, что красноярские рестораны регулярно входили в шорт-лист федеральной премии WHERETOEAT. В частности в этом году в нем оказались рестораны Tunguska (первое место премии WHERETOEAT Siberia 2023), «Чешуя» (третье место), «Дзе» и Sadko. Уровень красноярских ресторанов высоко оценивал сооснователь White Rabbit Family, известный российский шеф-повар Владимир Мухин. Вместе с тем, некоторые участники рынка считают, что гастрономической столицей Сибири достоин быть Томск.