В новосибирском микрорайоне «Европейский берег» закрывается одно из первых заведений общепита

Спустя 6,5 лет после своего открытия прекращает свою работу кофейня Capital of Siberia, сумевшая в свое время стать одним из наиболее популярных заведений общепита в новосибирском микрорайоне «Европейский Берег» компании Брусника.

Кофейня Capital of Siberia, открывшаяся в 2016 году, являлась одним из самых известных заведений общепита новосибирского микрорайона «Европейский Берег». По итогам 2016 года кофейня была названа «Открытием 2016 года» по версии 2ГИС в Новосибирске. Вслед за ней в микрорайоне запустились детский лофт, пекарня, кальян-бар, семейный ресторан, соляная пещера и другие предприятия. «Мы были первым бизнесом, который зашел в «Европейский берег». Под бизнесом я имею ввиду не базовые магазины, вроде аптек и продуктовых, а места, меняющие качество повседневной жизни. После нас многие проекты общепита пытались здесь обжиться, но по тем или иным причинам не срасталось», – отмечал в интервью порталу «Евроберег» Сергей Синягин.

Вместе с тем, по мере застройки микрорайона в нем открывались новые кофейни, среди которых были как сетевые проекты, например, Blackwood и Siberian Story, так и единичные, например, Pollavina и Reverie Coffee. На этом фоне на сервисе Avito можно было найти объявления о продаже Capital of Siberia.

О закрытии кофейни сообщил в соцсетях его основатель Сергей Синягин. «Это были прекрасные 6,5 лет вместе”, – констатировал предприниматель. Он также сообщил, что на месте Capital of Siberia в скором времени будет запущен новый проект, однако не раскрыл его подробности.

Напомним, что помимо Capital of Siberia Сергей Синягин также развивает проект White Swift Coffee в новосибирском Академгородке. До открытия кофейни в «Европейском береге» он порядка 10 лет занимался рекламой и PR.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.