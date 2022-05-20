Кто такой Александр Говор, и какие активы у него в России?

Как стало известно 19 мая, российское подразделение McDonald’s покупает новокузнецкий предприниматель Александр Говор, владелец ООО «ГиД», под управлением которого находится более 25 ресторанов этой американской сети в Сибири. Какие еще активы развивает Александр Говор и его сын Роман – в материале «Континента Сибирь».

Как Александр Говор стал партнером McDonald’s?

Свой первый ресторан в Сибири площадью 436 кв. метров ООО «ГиД» открыло 16 сентября 2015 года. Он располагался в Новокузнецке в торговом центре «Планета». Основной зал ресторана был рассчитан на 114 посетителей, еще 48 посадочных мест предусмотрено на летней веранде. Кроме этого, в заведении работало окно экспресс-обслуживания «МакЭкспресс».

В этом же году Говор объявил о планах направить 3 млрд руб на открытие в Сибири новых ресторанов McDonald’s. Уже в 2016 году был открыт первый McDonald’s в Кемерове. Площадь нового ресторана составила 616 кв. метров, заведение было рассчитано на 106 посадочных мест. Новые рестораны McDonald’s начали активно открываться и в других городах Сибири.

В 2016 году в интервью «Континенту Сибирь» Хамзат Хасбулатов, который на тот момент занимал пост главы российского подразделения компании McDonald’s, отмечал, что в случае с ООО «ГиД» американская компания сама подготовила управленцев, которые теперь развивают бизнес McDonald’s в Сибири. Он также говорил о том, что более 85% продукции компания закупает у 160 российских производителей.

Активное развитие ООО «ГиД» сопровождалось и развитием инфраструктуры. Так, 17 сентября 2015 года в городе Обь Новосибирской области состоялось открытие распределительного центра «ХАВИ Логистикс» площадью 3000 кв. метров: он стал осуществлять хранение и распределение продукции для ресторанов McDonald’s по всей Сибири.

Комментируя ситуацию с McDonald’s, сын Александра Говора – Роман говорил в интервью «Континенту Сибирь» , что в России у американской компании первоначально была политика не открывать собственные рестораны сети за Уралом, и из-за этого «они на тот момент в чем-то уступили лидирующие позиции в борьбе с Burger King и KFC».

На сегодня под управлением ООО «ГиД» находится более 25 ресторанов McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Ранее компания также упоминала о планах по развитию в Иркутске.

Какие еще бизнесы Александр Говор развивает кроме фастфуда?

Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Говор также является сооснователем новокузнецкой нефтеперерабатывающей компанией «НефтеХимСервис» (владелец – Яйский нефтеперерабатывающий завод) — этим предприятием Говор руководил до 2013 года. По данным Rusprofile, Александру Говору также принадлежит 50% Анжерского нефтеперерабатывающего завода. Ранее Александр Говор также был совладельцем «Южкузбассугля» – сделка по продаже акций «Евразу» была закрыта 8 июня 2007 года. Также Александру Говору принадлежит сеть АЗС в Кузбассе, Алтайском крае и Республике Алтай.

Среди других активов Александра Говора – сеть частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке, площадь имущественного комплекса которых составляет боле 24 тыс. кв. метров. Первый медицинский центр «Гранд Медика» был запущен в 2016 году. В его состав входила поликлиника площадью 2 тыс. кв. метров, стационар — 5,6 тыс. кв. метров на 64 койки, клинико-диагностический центр — 3,9 тыс. кв. метров, отделение лучевой терапии и 5 операционных блоков. Общая площадь клиники составляла порядка 19 тыс. кв. метров. Инвестиции в ее запуск – 2,8 млрд рублей.

Примечательно, что первоначально сдача объекта была намечена на конец 2016 года, однако осенью Управление налоговой службы по Кемеровской области, по данным Novokuznetsk.su, отказало центру в вычетах налога на добавленную стоимость работ по реконструкции объекта под медцентр. Речь шла о сумме более 200 млн рублей. Для изыскания средств, по данным Novokuznetsk.su, компания приостановила работы на объекте и начала переговоры с банками.

Также Александру Говору принадлежит 100% компании «Сибирский распределительный центр», торгующей одеждой и обувью.

Еще одно направление, которое развивает Говор – гостиничный бизнес. Речь об отеле Park Inn в Новокузнецке. В интервью «Континенту Сибирь» сын Александра Говора – Роман ранее отмечал, что в компании прорабатывался проект создания сети гостиниц в Сибири под собственным новым брендом. «По сути, проект подразумевает взятие объектов гостиничного рынка под управление. На волне возросшего патриотизма, можно показать свою российскую, сибирскую индивидуальность», – отмечал бизнесмен.

Стоит отметить, что гостиничный бизнес компания развивает не только в Сибири. Весной 2018 года девелоперская компания «ИНРУСИНВЕСТ», руководителем которой является Говор, приобрела отель «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин» на набережной канала Грибоедова.

Среди хобби Александра Говора – коллекционные автомобили. К 400-летнему юбилею Новокузнецка бизнесмен подарил городу музей коллекционных автомобилей. Объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

Что произошло с «Макдональдсом» после февраля 2022 года?

На волне слухов о том, что рестораны общественного питания McDonald’s в Сибири могут закрыться на фоне введения экономических санкций в отношении России и массового ухода западных компаний из РФ, в ООО «ГиД» уверенно говорили о продолжении работы в Сибири. «Все предприятия McDonald’s в Сибири работают в прежнем режиме. Наши двери открыты для наших гостей», — говорилось в сообщении компании в соцсетях. На вопросы подписчиков о том, что головная компания объявляла о возможном уходе из России, в «ГиДе» заявляли, что они таких заявлений не делали.

«Я вот довольно неплохо себе представляю, кто владеет McDonald’s в Новосибирске (был опыт работы) и не удивлен, что умудренные жизнью бизнесмены из Новокузнецка решили продолжить развивать этот бизнес», – отмечал в своем ТГ-канале директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко.

Несмотря на то, что ООО «ГиД» нельзя назвать публичной компанией, ее представитель Иван Урванцев принимал участие в круглом столе, организованном компанией Nazarov&Partners Александра Назарова в апреле 2022 года. В своем выступлении Иван Урванцев отмечал, что в центральной России сейчас открываются рестораны McDonald’s, которые работают уже только на доставку («Макавто») и не имеют залов. Также он говорил, что ООО «ГиД» будет расширять сеть в спальных микрорайонах.

«Что касается покупки российского McDonald’s, Александр Николаевич Говор, на мой взгляд, точно входил в ТОП-3 кандидатов, которые могли бы ее осуществить. Он тот, кто в принципе понимает, как всё работает, и как продолжить работу в новом формате без существенных потерь для себя и бизнеса в целом», — поделился мнением в своем ТГ-канале Александр Назаров.