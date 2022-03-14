Рестораны «Макдоналдс» решили не закрывать в сибирских регионах

Рестораны общественного питания «Макдоналдс» в Сибири не закроются на фоне введения экономических санкций в отношении России и массового ухода западных компаний из РФ.

О том, что рестораны быстрого питания «Макдоналдс» продолжат работу в сибирских регионах, стало известно из сообщения сибирского партнера компании в Telegram 14 марта.

«Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме. Наши двери открыты для наших гостей», — говорится в сообщении.

Кроме того, 13 марта был создан Telegram-канал «Команда Макдоналдс Сибирь».

Напомним, что в Новосибирской области, а также в Томской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском крае по франшизе «Макдоналдса» работает ООО «ГИД» кузбасского предпринимателя Романа Говора. Деятельность сети в России также обеспечивают партнёры-франчайзи ООО «Развитие РОСТ» и ООО «Региональная сеть предприятий питания», а также дочерние компании ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс».

Всего в России работает 850 заведений знаменитого бренда, обеспечивающих, по данным официального сайта компании, более 2,5 млрд руб. инвестиций в экономику страны.

Напомним, о прекращении деятельности на территории России сеть быстрого питания «Макдоналдс» объявила в начале марта. Решение связано с событиями на Украине. В компании пообещали сохранить зарплату сотрудникам закрытых ресторанов.

После анонса закрытия ресторанов «Макдоналдс» в России в заведениях сети начался ажиотаж. О толпах желающих попрощаться с общепитом, в частности, сообщалось в социальных сетях. Вместе с тем, эксперты выражали сомнение в том, что франчайзинговые партнеры «Макдоналдс» будут обязаны закрыть точки, отмечая, что подобные решения остаются за самими компаниями — в случае Сибири за ООО «Гид».

Получить комментарии представителей компании «Гид», а также лично Романа Говора на момент подготовки публикации не удалось.

О закрытии российских заведений также ранее сообщали компании KFC и Starbuсks. Компания Yum! Brands, владеющая сетями ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut, также объявила о приостановке инвестиций в РФ и работ по открытию новых заведений на территории страны. Кроме того, компания сообщила о возможном применении «дополнительных мер». Сеть кофеен Starbuсks также намерена прекратить поставки своей продукции в Россию.

В Новосибирске, по данным очевидцев, заведения KFC пока продолжают свою работу.