McDonald’s закрывает рестораны в России

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о временном закрытии своих заведений на территории РФ. Как заявило руководство корпорации, российским сотрудникам будет сохранена заработная плата.

О закрытии американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s официально заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински.

Как отмечает руководство компании, закрытие ресторанов на территории России связано с событиями на Украине.

Сейчас в России открыто около 850 ресторанов сети, все они временно приостановят свои работу. В компании также отметили, что понимают масштаб влияния этого решения на российских коллег, и пообещали сохранить заработную плату сотрудникам закрытых ресторанов.

Напомним, что первый ресторан McDonald’s в России открылся в 1990 году. Дочерние компании сети в РФ — Limited Liability Company «NRO», Moscow-McDonalds и McDonald’s Limited Liability Company. В Новосибирске первое заведение McDonald’s заработало в конце июля 2014 года. В Сибири рестораны сети развивает по франшизе компания «ГИД» кузбасского предпринимателя Александра Говора.

Кроме того, о закрытии в России заявили сети KFC и Starbuсks. Сесть кофеен Starbuсks также сообщает о прекращении поставок своей продукции на территорию РФ, а компания Yum! Brands, владеющая сетями ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и работ по открытию новых заведений в России, а также возможном применении «дополнительных мер». Обе компании ссылаются на события на Украине.

Ранее стало известно о закрытии в России магазинов брендов Adidas и Levi Strauss.