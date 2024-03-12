В лонг-лист гастропремии WHERETOEAT RUSSIA попало 55 сибирских ресторанов — смотрим участников

Опубликован лонг-лист претендентов среди заведений общественного питания на общероссийскую премию WHERETOEAT Russia 2024. Объявление победителей состоится 9 апреля 2024 года в Москве. В список вошло 55 сибирских заведений.

В лонг-лист WHERETOEAT Russia 2024 попало 639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны.

Лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia составляется по итогам голосования коллегии экспертов из 500 человек, живущих и работающих в самых разных регионах России. Главой оргкомитета премии является журналист Ирина Тиусонина. В коллегию, по данным организаторов, входят владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры. Вместе с тем список участников экспертного совета не разглашается.

Из Сибири в списке оказалось 55 заведений. Лидерами по числу претендентов оказались Новосибирская область и Красноярский край — в обоих городах по 17 заведений. Из Новосибирской области в список вошли «Коробок», «Жан Хуан Лу», PuppenHaus, Skopin, «Горячий Цех», Twenty Two, «Сулугули», Poke Top, «Лето», Quince, Breakfast House, Pardon my French, «Мама дома», The Chops, «Скоморохи», «Белок», «Кухня Ли».



Из Красноярского края на победу претендуют следующие заведения: #Истории, 0.75 Please Wine & Kitchen, N`kei, «Дзе», Asia by Fresco, Bistrot de Luxe Home, Sadko, Formaggi, Fresco 2.0, Tunguska, «Баран и Бисер», «Булгаков», Hello Wine, «Хозяин Тайги», «Чешуя», «Глас / Glas», Tamago Noodle Bar.

Также в лонг-лист попали заведения, открытые новосибирскими и красноярскими рестораторами в других городах, в частности #СибирьСибирь в Тюмени и 0.75 Please в Москве.

Из Иркутской области в список попали 10 претендентов. Девять из них из Иркутска: «33 вино и тапас», «Адриано», Dar Bo, DesignBar, «Охотников», «Стрижи», La Premiere Cafe, Le Chef, «Сыр в масле». «Лес и Степь» располагается в Братске.

Омск представлен четырьмя ресторанными концепциями: Nana, «Рамен с уткой», Izakaya Yōsai, «Осип Терлеев». Томск — «Нарымом» и «Кухтерином», а соседний Кузбасс ресторанами в двух городах: Кемерове («Забой», «Садж») и Новокузнецке (G.Pub). В Барнауле жюри выбрало ресторан-пивоварню «Бирдок».

Ранее в Топ-10 лучших ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia вошли заведения Красноярска и Новосибирска. Первое место среди сибирских заведений общепита занял красноярский ресторан Tunguska. Второе и третье места были отданы также красноярским заведениям — 0.75 Please Wine & Kitchen (в 2021 и 2022 гг. возглавлял сибирский рейтинг) и ресторан «Чешуя».

Напомним, что в городах России на текущей неделе проходит фестиваль «Неделя молодого сидра». В нем участвует 23 заведения из разных городов страны. В Новосибирске это сидрерия InCider, а также заведение «Крабы и сидр». Ранее основатель сети баров The Rooks Игорь Каменев рассказал в своей авторской колонке, почему почему гастрономической столицей Сибири, по его мнению, достоин быть Томск, а не Новосибирск и Красноярск.