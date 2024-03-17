В Новосибирске продаются 2 корейских кафе за 8,5 млн рублей

В Новосибирске выставлены на продажу два действующих корейских кафе. Стоимость готового бизнеса продавец оценивает в 8,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito, исходя из загруженных фотографий можно предположить, что речь идет о заведениях, работающих под брендом Kannam Chiken.

Согласно тексту объявления, к продаже предлагаются оснащенные помещения с готовой к работе техникой; полная поддержка в управлении, обучении персонала и маркетинге, а также возможности для масштабирования бизнеса и развития сети в пределах города.

Продавец утверждает, что действующий бизнес не требует дополнительных вложений, а инвестиции в него «открывают доступ к рынку с высоким потенциалом, еще не насыщенному такими популярными направлениями, как суши и пицца».

На официальном сайте заведения говорится, что кафе специализируется на блюдах из курицы в фирменных корейских соусах, а также в меню представлены популярные позиции паназиатской кухни: супы, воки, токпокки. Точки расположены на правом берегу по улицам Пролетарская и Мясниковой.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в Новосибирске открылось кафе корейской кухни Chicko. За первый месяц выручка заведения составила 10,5 миллионов рублей, а общие затраты на открытие — 13 млн рублей. В 2024 году планируется запуск второго заведения под брендом Chicko в Новосибирске.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на площади Ленина в Новосибирске продается лаундж-бар за 1,6 млн рублей.