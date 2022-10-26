10,5 млн выручки за месяц: стали известны показатели открытого в Новосибирске корейского стритфуда

Руководитель новосибирского франчайзи корейского стритфуда Chicko Олег Ионко раскрыл в соцсетях финансовые показатели проекта по итогам первого месяца работы. Опираясь на них, он анонсировал планы по выходу в Красноярск, Омск и Тюмень.

Напомним, что заведение корейского стритфуда Chicko открылось в Новосибирске на Красном проспекте около часовни в конце сентября. Его запустила по франшизе компания RestMe, развивающая заведения под брендами «Аджикинежаль», Drovamuka, «У Беллуччи круче», «Мятный карась», «На Даче».

Основателем сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. На сегодня в столице России, по данным 2ГИС, работает уже 9 кафе под этим брендом. В меню заведений можно найти национальное корейское блюдо токпокки (тягучие колбаски из рисовой муки с овощами), корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги.

«В Москве в Chicko стоят очереди, туда просто так не попасть. Какое-то время мы наблюдали за компанией и ее успехом, зарядились этой энергией, захотели купить франшизу и подарить такой актуальный современный бренд Новосибирску», – объясняла “Континенту Сибирь” директор по маркетингу RestMe Наталья Куницкая. По ее словам, Chicko – «интересный продукт, яркая концепция, необычная атмосфера и драйвовый маркетинг». Она также отмечала, что в Новосибирске «невероятное количество фанатов k-pop культуры и корейского стритфуда».

В крупнейшем городе Сибири в первую неделю после открытия Chicko действительно наблюдались очереди. Как рассказал в соцсетях директор RestMe Олег Ионко, за первый месяц выручка заведения составила 10,5 миллионов рублей. При этом, общие затраты на открытие составляли 13 млн рублей.

Бизнесмен намерен и дальше тиражировать Chicko в городах Сибири. По его словам, речь о Красноярске, Омске и Тюмени. В настоящее время RestMe ищет локации в центре этих городов площадью 120-150 кв.м. Напомним, что первое франчайзинговое заведение Chicko было запущено именно в Новосибирске.