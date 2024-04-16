Суд приостановил на 90 суток работу предприятия по производству роллов и суши «Лососнем» в Искитиме. Как сообщает Судебный департамент Новосибирской области, причиной стала проверка Роспотребнадзора, проведенная после вспышки кишечной инфекции у клиентов предприятия.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области организовало внеплановую выездную проверку после регистрации случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 15 человек, приобретавших роллы и суши в компании «Лососнем». Ведомство выявило, что на предприятии были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи: на производстве не была обеспечена последовательность технологических процессов, отсутствовали необходимый инвентарь, бактерицидное оборудование и журналы контроля хранения продукции.

Также выяснилось, что на предприятие поставлялась пищевая продукция без сопроводительных документов, а сырье и готовые продукты хранились в одних и тех же холодильниках. Постановлением суда предприятие признали виновным в правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, его работа была приостановлена на 90 суток.

По данным судебного департамента, юридическим лицом бренда «Лососнем» является ИП Шевелева С. А. Согласно информации Rusprofile, юрлицо зарегистрировано в Новосибирской области в марте 2022 года. Основным видом деятельности предприятия является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Ранее мы рассказывали о подобном случае: в середине марта за нарушение санитарных норм, приведшее к вспышке сальмонеллеза у нескольких десятков человек, суд приостановил работу службы доставки японской еды «Японори» в Новосибирске.