Суд постановил приостановить деятельность новосибирской службы доставки японской еды «Японори» на 60 дней, сообщает пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области. Ранее клиенты доставки начали массово обращаться за медицинской помощью.

Кировский районный суд постановил приостановить службы доставки «Японори» на 60 суток — такое решение было принято после того, как Роспотребнадзор выявил на предприятии массовые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Продукцией доставки, как сообщается, отравились 37 человек — 29 из них потребовалась госпитализация. У всех пострадавших были выявлены симптомы сальмонеллеза — позже следы сальмонеллы нашли в отобранных на предприятии образцах продуктов.

Сообщается, что владелец юрлица признал вину. В качестве наказания по делу об административном правонарушении ему назначили уже упомянутый двухмесячный запрет деятельности проштрафившегося предприятия. Напомним, информацию об эпидемиологическом расследовании в отношении «Японори» Роспотребнадзор опубликовал в прошлый четверг, 14 марта. Тогда сообщалось о массовом отравлении клиентов службы доставки и выявлении у них симптомов острой кишечной инфекции.

Бренд «Японори» принадлежит индивидуальному предпринимателю Леониду Маничеву. Судя по официальному сайту, «Японори» работает в Кемерове и Тюмени, ИП Маничев Л.В. при этом зарегистрирован в городе Люберцы Московской области. Сведений о работе в Новосибирске на сайте «Японори» нет.

Ранее мы рассказывали, что актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник после дебоша в новосибирском баре.