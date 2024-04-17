В центре Новосибирска продается lounge-бар за 7 млн рублей

В Новосибирске выставлен на продажу lounge-бар площадью 220 кв. м, расположенный на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Стоимость готового бизнеса продавец оценивает в 7 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

Исходя из фотографий, загруженных в объявление, можно предположить, что речь идет о lounge-баре Superego. Он был запущен в 2020 году на площадке бывшего ресторана «Урицкий» основателем сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым, который в сентябре 2021 года подавал на самобанкротство.



По данным Rusprofile, в настоящее время учредителем ООО «Суперэго» числится Егор Горестов (брат Антона Горестова), однако в апреле 2022 года он также был признан банкротом. Выручка компании за 2022 год составила 6,2 млн рублей, чистая прибыль — 2,1 млн рублей.

В тексте объявления о продаже говорится, что в помещении, рассчитанном на 80 посадочных мест, сделан качественный ремонт, выполнено зонирование, есть VIP-комнаты с игровыми приставками. Полностью оборудован бар (имеется алкогольная лицензия). По словам продавца, «помещение полностью готово к эксплуатации со следующего дня покупки».

Напомним, что в конце 2023 году на месте бургерной Hudson, также основанной Антоном Горестовым, был запущен арт-бар «Улицы». Его открыли собственники грузинского бистро «Твиши».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске продаются два корейских кафе за 8,5 млн рублей.