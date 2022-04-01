Директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко в постоянной рубрике «Континента Сибирь» рассказал о своих впечатлениях о книге Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи».

– Странно и вредно отрицать, что мы с вами живем в темные времена.

Еще более странно и вредно давать им какую-либо оценку, поскольку «тёмные времена» только на моей памяти наступают в пятый раз: история нашей страны в этом плане вообще довольно контрастна.

Еще когда не наступил пресловутый «четвёртый раз» — пандемия коронавируса, я прочитал потрясающую по содержанию книгу: «Опасные советские вещи». Впервые мне попалось в руки исследование, посвященное феномену городской легенды, ее происхождения и развития.

Как это влияет на бизнес? Извольте: я недаром упомянул тёмные времена в начале этой рецензии.

Советские городские легенды зародились молниеносно. Пик их пришелся, разумеется, на страшные годы большого террора. Там и свастика на этикетке коробка спичек, и исчезающие портреты Сталина, и чёрные воронки… Многие такие легенды дожили до наших дней: вместо шприцов с отравой, которые по почтовым ящикам разбрасывали агенты ЦРУ, в моем детстве шприцы со СПИДом раскидывал по почтовым ящикам отчаявшийся больной. Потом этот же (вероятно) больной тыкал зараженными иглами посетителей ночных клубов (в годы моего студенчества).

Эта книга — прежде всего — о поведенческом феномене, который называется апофения: переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. Сейчас, в условиях, когда многие находятся в постоянном состоянии тревоги и страха за завтрашний день, легко потерять голову и начать искать эти самые взаимосвязи.

Все еще не понимаете, при чем здесь бизнес? Едем дальше. И вновь про тёмные времена: как и в ранние советские годы, люди по прежнему не умеют работать с информацией. Несколько лет назад даже появился специальный термин — «Вотсап-паника»: неужели вы не помните «синих китов» или друзей из администрации, которые якобы точно знают, что завтра уберут гречку? Правда ведь, что когда мы читаем новости о массовой скупке сахара, мы про себя думаем: «Психи какие-то!». Но с детства мы помним, что «вместе с ума не сходят, вместе только гриппом болеют». Но!…

В книге нам раскрывается тайна: еще как сходят. Массовый случай апофении называется гиперсемиотизацией: «во многих случаях члены сообщества, погружаясь в моральную панику, начинают видеть несуществующие знаки, создают «вчитывание» чужого знака в не принадлежащее ему семантическое поле. И количество лиц, распознающих такие знаки, увеличивается в силу того, что знаки выгоднее видеть, чем не замечать».

Узнаёте воцап-панику? Вот же она, в чистом виде.

Безусловно, «Опасные советские вещи» — это не учебник по управлению коллективным бессознательным. Это качественное и глубокое исследование поведенческого феномена и контекста, в котором он возникает.

Главное, чему учит эта книга — это необходимости соблюдать информационную гигиену, умению смотреть на происходящее отстранясь.

Я ещё не встречал городских легенд связанных с бизнесом, но совершенно точно хочу сказать, что бизнес сегодня может и даже должен выступать не только в роли поставщика, но и в роли островка спокойствия посреди бушующего урагана паники. Выстраивайте прямые коммуникации, говорите со своей аудиторией о том, как именно вы можете поддержать ее в эти тёмные времена.

Потому что иначе аудитория придумает все сама.

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