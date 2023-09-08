Новосибирский банкир Игорь Ким вместе с партнерами получил контроль над имуществом Volvo в России

Ряд дочерних структур шведской компании Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль новосибирского банкира Игоря Кима и его бизнес-партнеров. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

По данным Rusprofile, 7 сентября гендиректором АО «Стоков Машинное Оборудование» (управляет заводом Volvo Trucks в Калуге) стал Алексей Санников, первый зампред правления «Экспобанка», основным акционером которого является Игорь Ким. В свою очередь директором ООО «Стоков Финансовые Услуги», лизинговой компании Volvo AB, стал Никита Ряузов, инвестиционный банкир, сооснователь фонда ExpoCapital. Учредителем ООО «Стоков Конструкция» (производство, лизинг и сбыте спецтехники) стало ООО «Группа «Астон», 99% которого принадлежит самому Игорю Киму. Таким образом, большая часть юрлиц Volvo Trucks в России оказалась под контролем Игоря Кима и его бизнес-партнеров.

Напомним, что в феврале 2023 года стало известно об интересе структур Игоря Кима к покупке ООО «Фольксваген финансовые услуги РУС», которое оказывает услуги кредитования, лизинга, страхования для клиентов марки. Заявку в ФАС на покупку этой организации подавало АО «ЦК», находящееся под управлением новосибирского ООО «ДНК», собственником которого является Игорь Ким.

Ранее структуры, имеющие непосредственное отношение к Игорю Киму, приобретали дочерние финансовые структуры зарубежных банков в России. В частности речь шла о представительствах Barclays, HSBC, Santander, Yapi ve Kredi и др. Кроме того, «Экспобанк», одним из главных акционеров которого является Игорь Ким, активно развивает в том числе автомобильное направление. На сегодня компания «Экспокар» (ООО «Экспомобилити») является крупным дилером китайских автомобильных брендов в России и представлена в том числе в Новосибирске. В свою очередь «Деалон» (ее крупнейшим акционером является ООО «Экспомобилити») является онлайн-дилером автомобилей CHERY в России, а также дистрибьютором китайских электрокаров Skywell. Также Игорь Ким является мажоритарным акционером компании «Д2 Страхование».

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