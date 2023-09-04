Новокузнецкий предприниматель Александр Говор хочет открыть заведения «Вкусно ─ и точка» в Китае

Сеть «Вкусно — и точка», которая развивает бывшие российские рестораны McDonalds, объявила о проработке возможности выхода в Китай. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил владелец сети Александр Говор.

«Недавно нам пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам, — рассказал информагентству ТАСС Александр Говор. ─ А мы что? Написали письмо в США, в корпорацию McDonald’s. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть 10 точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии».

Напомним, что сейчас у сети «Вкусно — и точка» 862 заведения. В ближайшее время ресторан сети, по словам Александра Говора, откроется в Иркутске. «Потом пойдем в города, где и 100, и 200 тыс. жителей. Раньше старались не ходить туда, где меньше трехсот тысяч. Сейчас меняем стратегию. Допустим, прежде избегали Горно-Алтайска. Три месяца назад открыли там ресторан. Или, допустим, Междуреченск, где живет 96 тыс. человек. Там четыре угольных разреза, три шахты. Люди, в принципе, зарабатывают неплохо. Сейчас ездят в Новокузнецк во «Вкусно — и точка». Будем и дальше заходить в такие города», ─ отметил Говор ТАССу.

Напомним, что в ноябре 2022 года владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор приобрел логистического партнера McDonald’s в России. Компания занималась поставкой продуктов и упаковки в рестораны.