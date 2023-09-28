Как и в каком формате Honda возобновит присутствие в Сибири?

За последнее время новые дилеры появлялись зачастую только у китайских автомобильных брендов. Если отдельные европейские, американские, японские и корейские марки и остались на рынке, то речи о каком-либо развитии и экспансии не идет. Тем примечательнее история, которая сложилась с брендом Honda. У марки, которая взяла курс на сворачивание своего присутствия на российском рынке еще до 24 февраля 2022 года, неожиданно появился новый официальный дилер в Новосибирске. «Континент Сибирь» поинтересовался у региональных партнеров марки, что происходит с Honda, какие автомобили кем и откуда привозятся, а также стоит ли ожидать от бренда экспансии в регионе.

О том, что самарская группа компаний «ФАСТАР», официально представляющая в регионе Mitsubishi, Mazda, Subaru, Mercedes, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, Livan, Changan, JAC, «Москвич», стала дилером Honda, «Континенту Сибирь» стало известно из информации, размещенной на портале Drom. Дилерский центр марки открылся в автокомплексе на Станционной, что можно считать достаточно логичным решением, поскольку там уже сегодня находятся другие японские марки – Subaru, Mazda, Mitsubishi. Отдельного шоу-рума для марки Honda дилером не планируется, в компании придерживаются формата мультибрендового шоу-рума. Официальная сервисная зона будет также оборудована.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в ГК «ФАСТАР», поставки автомобилей Honda осуществляются по схеме параллельного импорта из Китая. Машины полностью растормаживаются со всеми налогами на юридическое лицо импортера – ООО «Мотор Плейс», полностью уплачивается таможенные пошлины, акцизы, утилизационный сбор и НДС. Автомобили проходят все сертификации и тесты в НАМИ, получают свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), устанавливается ГЛОНАСС. На автомобили распространяется гарантия 3 года или 100 тыс. пробега.

Напомним, что еще в 2015 году Honda изменила схему своего присутствия на российском рынке, предложив дилерам самостоятельно закупать автомобили напрямую через головной офис в Японии. Это освободило дистрибьютора от необходимости нести валютные риски и предоставлять актуальные, но порой убыточные для себя рублёвые цены. В конце 2020 года Honda пошла еще дальше и объявила о намерении уйти с российского авторынка в 2022 году.

В Сибири работу с Honda в статусе авторизованных сервисных партнеров продолжили «Сан Мастер» (Новосибирск), «Феникс Авто» (Омск), «Фаворит» (Красноярск), «Картель Авто» (Кемерово), «Барнаул Моторс» (Барнаул), «Кузьмиха» (Иркутск).

В настоящее время дистрибьютором Honda в России, как уже было сказано, является компания «Мотор Плейс». По данным ЕГРЮЛ, к корпорации Honda она отношения не имеет. В числе ее учредителей, по информации Rusprofile, Михаил Плотников, Алексей Галанцев и Сергей Киселев. Михаил Плотников ранее давал интервью “Континенту Сибирь» в качестве руководителя отдела продаж, маркетинга и развития дилерской сети «Хонда Мотор РУС». По словам участников рынка, не только Михаил Плотников, но и другие ключевые сотрудники «Хонда Мотор РУС» продолжили работу в новом импортере. Получить комментарии у Михаила Плотникова на момент публикации не удалось.

«За последние полгода дистрибьютор Honda увеличил активность в России, в частности наладил поставки автомобилей из Китая параллельным импортом и теперь реанимирует прежнюю дилерскую сеть марки. Своих действующих авторизованных сервисных партнеров он готов переводить в статус официальных дилеров в случае готовности сформировать специальную зону в шоу-руме. Но выдвигаемые требования, на мой взгляд, вполне адекватные», ─ подтвердил «Континенту Сибирь» на условиях анонимности руководитель одного из региональных партнеров Honda в СФО.

Однако не все текущие партнеры придерживаются такой позиции. «Изучив вопрос, мы не стали закупать у дистрибьютора «Мотор Плейс» новые автомобили Honda. Предлагаемая цена, на мой взгляд, заоблачная. За такие деньги наш потенциальный клиент может взять не только китайского конкурента, но и при желании найти и аналогичную модель Honda, ввезенную в страну физлицом. То есть цена не в рынке», ─ поделился своей оценкой с «Континентом Сибирь» учредитель другого регионального партнера Honda в СФО.

Стоит отметить, что внедорожник Honda CR-V с 1,5-литровым мотором выставлен на Drom за 6,299 млн рублей, ZR-V – за 5 млн рублей, минивен Odissey – за 8,499 млн рублей.

Тем показательнее для всего сообщества будут результаты деятельности нового официального дилера марки Honda в Новосибирске. Что касается других городов Сибири, то планов по активному расширению дилерской сети у дистрибьютора нет. Решения принимаются по факту на основе запросов и возможностей дилеров. Предпочтение отдается партнерам, уже работавшим с Honda. Однако в целом дистрибьютор не планирует назначать более одного дилера на один город Сибири.

Пока же, по данным агентства «Автостат Инфо», по итогам 1 полугодия 2023 года в Сибири было зарегистрировано 49 новых автомобилей Honda (+48%). Непосредственно в Новосибирской области эта цифра составила 10 автомобилей (+150%). О том, как изменятся эти цифры с появлением официальных дилеров, можно будет судить как минимум через полгода.

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