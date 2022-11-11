В центре Новосибирска на улице Ленина вместо кофейни откроется гастробар

На улице Ленина в Новосибирске прекратила свою работу кофейня сети Organic Coffee. Вместо нее в скором времени будет запущен гастробар 8/35. Соответствующая вывеска уже размещена на здании.

Напомним, что в мае 2022 года стало известно, что операционная деятельность трех новосибирских кофеен Organic Coffee теперь ведется под новым юрлицом – ООО «Ланси» вместо ООО «Органик Кофе Новосибирск». Участники ресторанного рынка объясняли это появлением у кофеен нового собственника. По данным Rusprofile, учредителями ООО «Ланси» являются Лариса Клеева (80%) и Алексей Недосып (20%).

На сегодня, по данным 2ГИС, под брендом Organic Coffee продолжают работать заведения на проспекте Маркса и Красном проспекте. Кофейня на улице Ленина больше не фигурирует в справочнике, но при этом указана информация о грядущем открытии гастробара 8/35. Соответствующая вывеска уже размещена и на самом здании. На текущий на момент на площадке ведутся ремонтные работы, но уже просматриваются элементы интерьера нового заведения.

По данным аккаунта заведения в соцсетях, гастробар планирует делать упор на меню, уровне сервиса, а также эффектной подаче блюд и напитков. В описании гастробара 8/35 упоминаются «изысканные блюда, зажигательные напитки, позитивные сотрудники, с которыми очень комфортно взаимодействовать, и, конечно же, тёплая атмосфера». Известно, что в меню заведения можно будет найти, к примеру, мидии в авторском соусе. В свою очередь меню бара будет включать в себя самые разные напитки от фирменных настоек до авторского чая. «Это сочетание широкой сибирской души и современной европейской эстетики», – говорится в описании меню бара.

Первоначально новосибирские кофейни Organic Coffee принадлежали Игорю и Анатолию Черным — бывшим франчайзинговым партнерам новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. В январе 2020 года стало известно о том, что новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee перешли в собственность основателю самой крупной в Новосибирске сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антону Горестову. Весной 2021 года на фоне последующего личного банкротства Антона Горестова собственником ООО «Органик кофе Новосибирск» стала Наталья Баяндина. Ранее совместно с Антоном Горестовым она занималась проектом рационов здорового питания Food Balance, а до этого развивала отель и ресторан «Капитан», специализировавшийся на обслуживании гостей и сотрудников новосибирского аэропорта Толмачево. Весной 2022 года она вышла из этого бизнеса.