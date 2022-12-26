Крупная новосибирская сеть кофеен провела ребрендинг

Кофейни новосибирской сети «Кофий» сменили название на «Утренний кекс». Руководство компании рассказало «Континенту Сибирь» о причинах такого шага.

Напомним, что сеть «Кофий» была основана в 2013 году и первоначально включала в себя точки в метрополитене, к которым в дальнейшем добавились стационарные кофейни. О ребрендинге в компании впервые задумались после того, как первое направление было продано. В «Кофии» начали рассматривать различные варианты, но к окончательной конфигурации пришли только к концу 2022 года.

«Задача была непростой. При ребрендинге нам надо было сохранить все сильные стороны нашей сети. В частности больше половины всех положительных отзывов по нашим заведениям всегда касались интерьера и уюта. Поэтому мы сразу решили, что не будем менять интерьер кофеен. Но при этом, нужно было поменять оболочку так, чтобы она гармонично сочеталась с тем, что есть внутри», – отметил «Континенту Сибирь» основатель сети Максим Лысянский.

Компания привлекала разных подрядчиков по разработке нового бренда, но в итоге остановилась на агентстве Kilev Lab Дмитрия Килева. «Я давно был подписан на Дмитрия в соцсетях. Потом мы познакомились лично и быстро нашли общий язык. Он оказался близким мне по духу человеком, при этом четко понимал нашу задачу и с маркетинговой, и финансовой составляющей. Мы обговорили, в каком направлении двигаемся, и начали совместную работу, – рассказывает Максим Лысянский. – Мы перебрали много вариантов и в итоге остановились на трех. Один из них, как оказалось, уже был зарегистрирован, и покупка финансово не оправдывала себя. Что касается «Утреннего кекса», то и я, и члены команды вначале отвергли этот вариант. Первая мысль была в том, что люди могут посчитать такое название излишне провокационным или даже пошлым. Но потом в «Утреннем кексе» мы, наоборот, увидели позитивные стороны. Оно хорошо запоминается, вызывает улыбку, позволяет отстраиваться от конкурентов».

В компании подчеркивают, что название было выбрано не ради хайпа и провокации. «Мы сразу решили, что не будем додумывать за гостя и направлять его мысли в определенное русло. Каждый воспримет название по-разному. Молодежь сочтет название классным, а например, бабушка с внуком увидят в нем просто кекс, то есть заведение, в котором можно купить выпечку. Прямую провокацию в название мы не закладывали. Если человек придет в кофейню, то увидит, что это старый добрый «Кофий». И на сегодня могу сказать, что во всех структурах, с которыми я взаимодействовал в процессе смены названия, новый бренд вызывал положительные эмоции. Мы общались с налоговиками, юристами, поставщиками — у всех название вызывало улыбку и позитив. Поэтому думаю, мы не прогадали с брендом», – резюмировал Максим Лысянский.

На сегодня сеть «Утренний кекс» состоит из 6 кофеен – на Выборной, Фрунзе, Каменской, Максима Горького, Галущака, а также недавно открытого заведения в микрорайоне «Европейский берег» .

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