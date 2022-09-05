Стало известно, что откроется на месте клуба «Рок Сити» в центре Новосибирска

Федеральная сеть «Руки вверх бар», основателем которой является певец Сергей Жуков, расширяет свое присутствие в Новосибирске. Как стало известно «Континенту Сибирь», компания запустит собственное заведение на месте «Рок Сити» на Красном проспекте. Информацию об этом изданию сообщили в самой компании.

По данным сайта «Руки вверх бар», на сегодня сеть включает в себя 25 заведений в более, чем 20 городах России. Среди городов Сибири в этом списке присутствует Томск и Новосибирск. Напомним, что первый «Руки вверх бар» в Новосибирске был запущен несколько лет назад на площадке бармолла BlaBlaBar на Депутатской.

О том, что на месте «Рок Сити» будет открыт «Руки вверх бар», «Континенту Сибирь» сообщил PR-директор сети Игорь Поворознюк. По его словам техническое открытие бара предварительно запланировано на 30 сентября. Бар является собственным, то есть речь не идет о франшизе.

Напомним, что клуб «Рок Сити» открылся в Новосибирске 6 сентября 2002 года. В 2015 году он закрывался на реконструкцию, после чего был повторно запущен. На сегодня в здании на пересечении Красного проспекта и Романова помимо «Рок Сити» располагаются рестораны «Аджикинежаль», «Мятный карась», «У Беллуччи круче», Hammersmith.

Стоит отметить, что в июле 2022 года в Новосибирске был выставлен на продажу бар Iriski, располагающийся напротив «Рок Сити». Заведения под брендом Iriski также входят в состав федеральной сети «Руки вверх бар».