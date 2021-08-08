В новосибирском BlaBlaBar поменялась управляющая команда. Андрей Васин, стоявший у истоков проекта, покинул пост гендиректора заведения.

О своем уходе из проекта Андрей Васин сообщил 6 августа в своем Instagram. «Завтра суббота, и это мой последний день работы на пространстве. Мы сделали крутой проект. Спасибо моей команде, которую мы здесь организовали, благодаря которой все получилось, и гостям, которые это оценили. С субботы сюда заходит новая управляющая компания. А мы пойдем дальше», – сообщил Андрей Васин в сториз.

Как рассказал «Континенту Сибирь» теперь уже бывший гендиректор BlaBlaBar Novosibirsk, некоторое время назад он предупредил учредителей, что собирается покинуть проект и рассматривает другие предложения. «Когда в компанию пришли новые инвесторы, и стало понятно, что они привели с собой новую управляющую команду, я принял решение оставить должность гендиректора», – рассказал Андрей Васин. По его словам, вместе с ним ушла часть его управленческой команды.

В настоящее время Андрей Васин рассматривает два предложения из Москвы. Одно – создание нового пространства, которое объединит коворкинг, ритейл, бьюти- коворкинг, фудмолл и бармолл в пятиэтажном комплексе. Кроме того, как рассказал ресторатор, его ждут друзья и коллеги из федеральной сети баров ФСБ (Феодальная сеть баров, в которую входят бары «Руки Вверх» Сергея Жукова и NEbar). «Мы найдем точки соприкосновения, чтобы быть друг другу полезными», – считает Андрей Васин. Что касается новой управленческой команды новосибирского «Блаблабара», то, по словам ресторатора, она сама примет решение, выходить ли в публичную плоскость. На вопрос «Континента Сибирь», не связан ли его уход с возможными финансовыми трудностями заведения, Андрей Васин ответил, что нет. «Наверное, если бы я ушел, потому что не справился, я бы не стал сообщать о своем решении покинуть проект в соцсетях», – отметил директор первого новосибирского бармолла.

О том, что группа частных инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске фудмолл под брендом BlaBlaBar, объединяющий несколько баров и ресторанов, стало известно в августе 2019 года. Как рассказывал «Континенту Сибирь» Андрей Васин перед открытием заведения, новое барное пространство расположится в здании бизнес-центра «Сити-Центр» на улице Депутатской рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Его общая площадь составит 2959 кв. м. Под одной крышей разместятся 35 баров с различными концепциями, две открытых кухни и два фудтрака. Однако дата открытия неоднократно переносилась. В итоге заведение начало работать в октябре 2020 года, после того как в Новосибирске сняли пандемийные ограничения с общепита. Сегодня в BlaBlaBar представлены 20 барных концепций и две кухни. Заведение работает два дня в неделю в пятницу и субботу.

Андрей Васин несколько лет назад основал в Новосибирск бар «113». Не так давно он вышел и из этого проекта, учредителем которого теперь стал собственник алтайских баров «Крыша» Артем Головачев.

Осенью 2020 года Андрею Васину отказали в регистрации кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска в качестве одномандатника. Он собирался баллотироваться от партии «Новые люди».