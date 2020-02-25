Директор BlaBlaBar в Новосибирске Андрей Васин торжественно анонсировал новую дату запуска проекта. Изначально планировалось, что BlaBlaBar откроется уже в октябре 2019 года, однако в дальнейшем сроки неоднократно переносились. Теперь BlaBlaBar в Новосибирске намечен к запуску 26 марта 2019 года.

Напомним, что BlaBlaBar можно считать одним из самых амбициозных проектов в сфере HoReCa за последние годы в Новосибирске. Группа частных инвесторов из Казахстана анонсировала запуск в Новосибирске бармолла из порядка 30 заведений. Площадкой послужил второй этаж «Сити-Центра» на улице Депутатской рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Общая площадь бармолла составит 2959 кв. м. Концепция проекта представляет собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест. Под одной крышей должны разместиться порядка 30 баров с различными концепциями. За смену ожидают увидеть в бармолле порядка 3500 человек. Примечательно, что на площадке также будет расположено 2 ресторана, которые откроет Денис Иванов. Как ранее писал «Континент Сибирь», одна будет посвящена кухне средней Европы, вторая — паназиатская.

Директором BlaBlaBar в Новосибирске является Андрей Васин, основатель бара 113.

Изначально он анонсировал запуск проекта в октябре 2019 года, потом сроки переносились, и новой датой стало 26 марта.

23 февраля руководство BlaBlaBar в Новосибирске провело пресс-конференцию, на которой присутствовал также управляющий сетью ресторанов Дениса Иванова Артур Гаганин и известный музыкант, основатель группы «Руки вверх» Сергей Жуков.⠀ Его присутствие было не случайно: среди 30 заведений «БлаБлаБара» будет «Руки Вверх! Бар» Сергея Жукова. В ходе мероприятия певец оставил «послание в будущее» — видеокассета и еще ряд атрибутов 90-ых были забетонированы в ходе мероприятия прямо на площадке будущего бара «Руки Вверх!».

В случае, если сотрудничество окажется успешным, стороны готовы тиражировать его на площадках BlaBlaBar в других городах мира. «Сейчас 3 бармолла под брендом BlaBlaBar уже открыты, 4 находятся в стадии строительства. В частности мы строимся в Шанхае, Эмиратах, уже подписали договор на стройку в Минске, а в Киеве уже процентов на 50 стройка закончена», — пояснил Андрей Васин.

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