В центре Новосибирска закрывается скандально известный бар

Основанный бизнесменом Андреем Васиным новосибирский бар 113 объявил в соцсетях о своем закрытии. Последний день работы заведения — 5 декабря. О причинах такого шага не сообщается.

Напомним, что бар 113 был открыт на улице Романова в 2016 году новосибирским предпринимателем Андреем Васиным. На тот момент ему было 22 года. Свою известность в первые годы своей работы заведение получило в том числе благодаря скандалу с местными блогерами. Речь шла о ситуации, когда представитель заведения пригласила инфлюенсеров на мероприятие и в конце предложила им расплатиться за напитки, что вызвало негодование блогеров и последующую бурную реакцию в социальных сетях. После этого в меню заведения появился специальный коктейль «Слезы блогера». О том, как этот конфликт повлиял на известность бара и его бизнес-показатели, Андрей Васин говорил в 2014 году в своем выступлении на конференции «Груша».



4 года спустя на этой же конференции Андрей Васин уже рассказывал об антикризисном маркетинге как образе жизни, а также о конфликтах с жителями домов, располагающихся рядом с баром на улице Романова. Судебные процессы продлились, по его словам, более 4 лет, а сам бар впоследствии собирал подписи своих гостей для того, чтобы помешать возможному закрытию заведения.

В сентябре 2020 года в состав акционеров бара 113, по данным системы Rusprofile, вошел барнаульский предприниматель Артем Головачев, владелец алтайской сети баров «Крыша», которая работает в Новосибирске с декабря 2019 года. В июле 2021 года Артем Головачев стал единственным учредителем бара 113, потому что Андрей Васин полностью вышел из состава владельцев заведения.

Сам Андрей Васин еще в 2019 году занялся более масштабным проектом, объявив о планах по запуску бармолла BlaBlaBar в Новосибирске. Он курировал открытие этого проекта и управлял им после запуска, однако покинул его в августе 2021 года. После ухода из BlaBlaBar Андрей Васин объявил в соцсетях, что запускает два новых направления, которые не требуют вложений.⁣⁣⠀Речь шла об услугах по организации вечеринок и дистрибуции пиротехники.

Также стоит отметить, что в 2020 году Андрей Васин принимал участие в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области от партии «Новые люди».