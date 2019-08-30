Станет ли успешным в Новосибирске проект бармолла BlaBlaBar?

Новосибирск может стать площадкой реализации крупнейшего проекта в ресторанной сфере Сибири, который его создатели считают новым словом для барной индустрии в России. Группа частных инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске бармолл из почти 40 заведений под общим брендом BlaBlaBar. Проект, запуск которого намечен на октябрь, уже вызвал неоднозначную реакцию у действующих игроков новосибирского ресторанного рынка. «Континент Сибирь» разбирался, насколько успешным может быть новый формат в Новосибирске.

Директором BlaBlaBar Новосибирск 28 августа стал Андрей Васин, владелец баров «В доску» и «113». Как рассказал «Континенту Сибирь» директор первого новосибирского бармолла, новое заведение откроется ориентировочно в октябре в здании бизнес-центра «Сити-Центр» на улице Депутатской рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Его общая площадь составит 2959 кв. м. Под одной крышей разместятся 35 баров с различными концепциями, две открытых кухни и два фудтрака. «Для меня это определенный вызов, — поделился с «Континентом Сибирь» своим настроением Андрей Васин. — BlaBlaBar — это очень амбициозный проект. В течение двух месяцев необходимо разработать больше 30 барных концепций, построить барные точки и рестораны, найти арендаторов, убедить их, почему это интересно. Соответственно, потом не упасть в грязь лицом пред потребителем».

Концепция бармолла представляет собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест. Их расположат с учетом гендерных и вкусовых предпочтений публики. Например, около караоке-бара будут находиться комфортные зоны для людей, которые не очень любят большие тусовки. Английский паб и паб с крафтовым пивом, которые собирают мужскую аудиторию, будут соседствовать с космобаром для гламурных девушек. Рядом с диджееем организаторы планируют разместить бар, в котором по шотам будут разливать сибирские настойки. Акцент на вино сделан в баре «Средиземноморье», оформленном в виде лодки. «Таким образом, мы поможем решить вечный спор, куда пойти. В BlaBlaBar каждый найдет место и напиток по душе. Для всех баров будет общее меню кухни. Бегать за едой никуда не надо. Все принесут. Особое место займет ресторан, который будет отдавать львиную часть винной продукции на весь бар. Сегодня мы ведем переговоры с рестораторами, которые поставят у нас японскую, мексиканскую, итальянскую кухни и бургерную», — рассказал Андрей Васин.

Стоимость вхождения в проект в Новосибирске ниже, чем в Казахстане, где владельцы BlaBlaBar открыли два подобных заведения — в Нур-Султане и Алма-Ате. Это первое, о чем сумел с ними договориться директор новосибирского бармолла. По словам Андрея Васина, арендатор вносит вступительный невозвратный платеж, величина которого варьируется в зависимости от расположения бара от 2200 долларов до 2800 за центральные бары. А затем отчисляет управляющей компании 20% от оборота.

«В связи со сжатыми сроками мы приняли решение самим закупить оборудование, мебель для баров, как известно, оптом все дешевле. Зарабатывать на этом никто не будет. Сейчас есть расчетная цифра инвестиций — 20 000 долларов, в нее входят архитектурное решение бара, оборудование, мебель, посуда и далее по списку вплоть до трубочек и салфеток. Наша задача — сделать для арендаторов комфортное вступление в проект. Все, что ему будет нужно, — прийти на точку 15 октября и начать подготовку к открытию. Единственное, за что мы не беремся, это подбор персонала», — сообщил директор бармолла.

Управляющая компания BlaBlaBar берет на себя также линейный персонал: от службы безопасности до уборщика, обеспечение телекоммуникационной начинкой и коммунальные платежи. «Все маркетинговые решения, организация различных ивентов и концертов — в нашей зоне ответственности. Вплоть до алкоголя. Мы подписали контракты с алкогольными компаниями. Работать будем централизованно, поэтому цены для наших арендаторов на алкоголь будут ниже рыночных», — добавил Андрей Васин.

Назначение директором BlaBlaBar в Новосибирске Андрея Васина участники рынка оценивают положительно. «Для него это хороший шанс заявить о себе, — считает основатель ресторанной группы «Foodee Люди» («Мамин Сибиряк», Kung Pho, Dimsum Bao и др.) Вячеслав Яковлев. — Чтобы этот проект был успешным, должен быть профессиональный подбор арендаторов человеком, который понимает специфику барного бизнеса. Если этот человек будет пользоваться авторитетом, знать рынок, барные концепции и тренды, то арендаторы поверят в этот амбициозный проект».

Однако когда сам Вячеслав Яковлев вел переговоры с казахскими инвесторами, его смутило, что представители BlaBlaBar очень легкомысленно относятся к специфике Новосибирска. «Люди считают, что если пошло в Казахстане, то и здесь должно получиться. Пренебрежение местной конъюнктурой, чрезмерная уверенность в себе и игнорирование элементарных правил деловых переговоров», — рассказал «Континенту Сибирь» о своем опыте общения с казахскими представителями новосибирский ресторатор.

«У Андрея Васина есть несколько успешных проектов, он разбирается в специфике барного бизнеса, думаю, он не взялся бы за заведомо провальный проект», — считает создатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.

Больше всего сомнений относительного нового проекта у новосибирских экспертов ресторанного бизнеса вызывает наполняемость заведения.

«Концепция BlaBlaBar похожа на концепцию какого-то казино в Лас-Вегасе. Но только я очень сомневаюсь, что это будет востребовано в Новосибирске, у нас все-таки не Лас-Вегас, — рассуждал в беседе с «Континентом Сибирь» сооснователь и идеолог сети баров Friends Orchestra (Friends, Ruby, Sparks и др.) Владислав Мусиенко. — Больше 2000 кв. м должны заполняться людьми. Даже две сотни человек на такой территории — это уныние, а не интересная движуха. Если есть деньги, можно открыть и сто, и двести баров. Вопрос, как их наполнить? Смогут ли найти толковых людей, чтобы они там работали, и хороших людей, которые бы эти бары посещали?»

Вопросы к организации трафика клиентов есть и у основателя крупнейшей сети ресторанов Новосибирска Дениса Иванова: «В Москве, где реализованы подобные проекты, другая аудитория, другая покупательская способность. Там очень много иностранцев, которые делают бизнес гастромаркетов и рестораций успешным. Кроме того, постоянный поток клиентов обеспечивает промоушен, на который тратятся огромные деньги. В Новосибирске подобных бюджетов нет».

«Пока не понимаю, на какую аудиторию будет работать этот проект, — признался «Континенту Сибирь» ресторанный консультант Андрей Ушаков. — Все-таки барной культуры сродни английской или даже питерской в Новосибирске пока нет».

Место расположение бармолла экспертам также кажется спорным. По мнению Андрея Ушакова, пока в Новосибирске только «Шашлыкофф» стабильно умеет привлекать аудиторию на высокие этажи. А соосновательница траттории «Тесту место» и проекта «Кухня за кулисами» Яна Фомина считает, что если бы это было какое-то историческое здание или заброшенный завод, памятник архитектуры, то возможно, второй этаж имело бы смысл рассмотреть. «Если мы говорим о бизнес-центре, то я очень сомневаюсь, что жители нашего города пойдут на второй этаж. Бизнес-центр убивает концепцию. Важно не только то, что планируется открыть, важно, какая там будет атмосфера. А ее нужно доносить изначально, как только человек попадает в здание», — высказала свое мнение в беседе с «Континентом Сибирь» Яна Фомина.

Впрочем, Андрей Васин уверен, что проблем с обеспечением трафика клиентов не будет. Более того, он ждет большого наплыва гостей. Чтобы как-то регулировать посещаемость, вход в BlaBlaBar будет платным, стоимость билета пока не озвучивается, но представители бармолла обещают, что она будет символичной.

В любом случае новосибирские рестораторы считают, что появление в городе нового проекта пойдет всем на пользу. «Генерировать трафик в нужном объеме отдельно стоящим заведениям при растущей конкуренции и снижении возможности свободно тратить деньги становится все сложнее, — отметил Андрей Ушаков. — Поэтому мы и наблюдаем появление кластерной структуры общепита последние несколько лет: барный дворик на Коммунистической, гастропространство за гостиницей «Центральная», ряды кафе и кофеен на Вокзальной магистрали, возле часовни на Красном проспекте и т. д. Поэтому к самой идее объединения, соседства заведений под одной крышей отношусь положительно».

Презентация проекта для потенциальных арендаторов намечена на 14 сентября. Уже сегодня, по заявлению Васина, интерес к бармоллу проявили более ста бартендеров и рестораторов. Однако найдется ли на практике достаточное количество арендаторов для проекта, можно будет судить ближе к концу года.

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