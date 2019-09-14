Известный ресторатор Денис Иванов запустит в Новосибирске 2 новых заведения в рамках проекта BlaBlaBar на площадке БЦ «Ситицентр» на Депутатской. Информацию об этом объявил 14 сентября на презентации BlaBlaBar топ-менеджер сети ресторанов Дениса Иванова Вячеслав Дзюба.

«Хотим выразить огромную благодарность проекту BlaBlaBar и Андрею Васину (директору «BlaBlaBar Новосибирск») за то, что они нас пригласили к участию. Мы обещаем реализовывать на этой площадке две концепции. Одна будет посвящена кухне средней Европы, вторая — паназиатская. И обещаем, что никто на этой территории (BlaBlaBar – «КС») не останется голодным», — отметил директор по развитию сети ресторанов Дениса Иванова Вячеслав Дзюба.

Напомним, что группа частных инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске бармолл из почти 40 заведений под общим брендом BlaBlaBar. Проект планируется к запуску ориентировочно в октябре в здании бизнес-центра «Сити-Центр» на улице Депутатской рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Его общая площадь составит 2959 кв. м. Концепция бармолла представляет собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест. Под одной крышей должны разместиться 35 баров с различными концепциями, две открытых кухни и два фудтрака.

Директором «BlaBlaBar Новосибирск» был назначен Андрей Васин, владелец баров «В доску» и «113». Архитектором «BlaBlaBar Новосибирск» стало бюро Hidden Architecture Андрея Лоташа. Строительством занимается компания «Новая эпоха» Дениса Плохотникова.

Проект BlaBlaBar уже реализован в Казахстане. Помимо Новосибирска сейчас ведется стройка бармоллов под этим брендом сразу в нескольких городах России. Также основатели BlaBlaBar рассчитывают запустить его в Москве, а также впоследствии во всех российских городах-миллионниках. Помимо этого, BlaBlaBar нацелен на выход в Великобританию, Испанию, ОАЭ и ряд других государств Европы и Азии.

По словам участников рынка, решение об участии в проекте Дениса Иванова вероятно было принято совсем недавно. Доказательством может служить то, что даже в самой компании не все сотрудники оказались в курсе ситуации. Кроме того, напомним, что ранее Денис Иванов публично выражал сомнения в том, что в Новосибирске найдется необходимое количество людей, которые регулярно бы посещали подобные заведения. В самом «BlaBlaBar Новосибирск» рассчитывают на наличие 3500 гостей за одну смену.

Тем не менее, положительное решение Дениса Иванова по мнению участников ресторанного рынка должно прибавить вес проекту и привлечь к нему новых арендаторов. «Для меня именно наличие в проекте Дениса Иванова стало самым важным фактором, свидетельствующим о серьезности намерений основателей BlaBlaBar и реализуемости этого проекта», — пояснил в разговоре с «Континентом Сибирь» представитель новосибирской сферы общепита на условиях анонимности.

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