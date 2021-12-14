Экс-глава новосибирского проекта BlaBlaBar откроет бар в Шерегеше

Основатель бара 113 и бывший глава бармолла BlaBlaBar в Новосибирске Андрей Васин совместно с учредителем компаний MaxBus и MaxFly Максимом Дулимовым анонсировали запуск нового ресторанного проекта в Шерегеше.

Напомним, что ⁣основанная Максимом Дулимовым компания MaxBus организует туры в Шерегеш и на Алтай. Предполагается, что новый бар в первую очередь будет работать для участников туров этой компании.

«Мы с Максимом Дулимовым объединились в партнёрство и решили открыть бар для туристов MaxBus, а потом и для всех желающих.⁣⁣ Бар называем Buddies (Приятели), а значит и весь концепт выстраивается вокруг истории двух приятелей. Хороший, качественный и демократический формат.⁣⁣ Запуск наметили на 20-е декабря», – отметил в своем аккаунте в Instagram Андрей Васин и объявил о поиске персонала.

Кроме барра Buddies Андрей Васин также ранее объявлял о планах по запуску танцевального шоу-бара Irisky bar.

Напомним, что Андрей Васин с 2019 по 2021 год занимался открытием и развитием проекта BlaBlaBar в Новосибирске. На сегодня этот проект объединяет свыше 20 барных концепций на площади 3000 кв.м. в центре города. После ухода из BlaBlaBar в августе 2021 года Андрей Васин объявил в соцсетях, что запускает два новых направления, которые не требуют вложений.⁣⁣ Речь шла об услугах по организации вечеринок и дистрибуции пиротехники.

Также Андрей Васин являлся основателем бара 113. Ранее он продал этот проект учредителю алтайской сети баров «Крыша» Артему Головачеву, а 3 декабря стало известно о закрытии заведения.