Основатели ресторанного проекта Hit&Meat Антон Горестов и Григорий Крашенинников решили масштабировать бизнес и выйти по франшизе в другие города России. Кроме того, уже в этом году Hit&Meat появится на площадке бармолла «BlaBlaBar Новосибирск».

Напомним, что первое заведение под брендом Hit&Meat было открыто в феврале 2020 года в здании СНИИГГиМС (сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, структурное подразделение Росгеологии) на Красном проспекте на месте, где ранее располагался Trend Bar.

Владельцы обозначили концепцию нового заведения как ремесленный фаст-фуд. «Ремесленный – потому, что хлеб печется в специальной пекарне, с рынка ежедневно приносят свежую зелень, а мясо всю ночь томится в печах (около 8-12 часов). Дальше готовый продукт переносится в специальный тепловой шкаф и хранится в нём. Это не привычная уличная еда в киосках, где мясо насаживают на вертел, обжаривают и отдают людям. Это то, что относится по сути к ресторанному фаст-фуду, который подается в правильной посуде с хорошими приборами. По сути это уличная еда, выведенная на другой уровень», — отмечал «КС» Григорий Крашенинников. За границей подобные заведения относятся к формату fast—casual. Стоимость горячих блюд в заведении составляет от 149 до 370 рублей.

Создатели Hit&Meat уже «запаковали» франшизу, благодаря которой проект может выйти за пределы Новосибирска. Речь идет о двух форматах. Первый — это гастробар площадью 80-120 кв.м. Паушальный взнос в случае его запуска составляет 1,5 миллиона рублей, инвестиции — 4,5 миллиона рублей, средний чек — 450 рублей, заявленная прибыль – 250-350 тысяч рублей, срок окупаемости – 18 месяцев.

Второй формат — фудтрак. В этом случае паушальный взнос составит 750 тысяч рублей, инвестиции — 2,5 миллиона рублей, средний чек — 300 рублей, заявленная прибыль – 150-250 тысяч рублей, срок окупаемости – 15 месяцев.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов, уже в 2020 году второе заведение под брендом Hit&Meat в формате фудтрака откроется на площадке бармолла BlaBlaBar на Депутатской. В дальнейшем в Новосибирске могут появиться и другие заведения под брендом Hit&Meat — все будет зависеть от наличия подходящих локаций.

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