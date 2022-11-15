В центре Новосибирска на улице Ленина вместо кафе Bliss откроется новое бистро

14 ноября в Новосибирске на улице Ленина закрылось кафе Bliss, которое просуществовало около 20 лет. На его месте, как стало известно «Континенту Сибирь», будет запущено бистро.

Напомним, что кафе Bliss было открыто в 2002 году предпринимателем Верой Зуевой. Закрытие заведения связано с ее переездом в другой регион. По данным Rusprofile, выручка заведения (юрлицо — ООО «Мивз») в 2021 году составила 1,2 млн рублей, прибыль — 51 тысяча рублей.



На площадке Bliss будет запущено новое заведение. Как стало известно «Континенту Сибирь», речь идет о гастрономическом бистро, в оформлении которого будет преобладать южная, курортная тематика. В настоящее время заведение набирает администраторов, официантов, поваров, о чем свидетельствует объявление, размещенное в одном из городских чатов по тематике общепита. Открытие гастробистро планируется уже до конца текущего года.

Напомним, что Bliss – не единственное заведение на улице Ленина, закрывшееся этой осенью. Ранее стало известно о прекращении работы кофейни Organic Coffee, располагавшейся рядом с универсамом. На этом месте 12 ноября был технически запущен гастробар 8/35. Это заведение, согласно информации в официальном аккаунте в соцсетях, делает упор на меню, уровне сервиса, а также эффектной подаче блюд и напитков. В описании гастробара 8/35 упоминаются «изысканные блюда, зажигательные напитки, позитивные сотрудники, с которыми очень комфортно взаимодействовать, и тёплая атмосфера». Средний чек гастробара, по данным 2ГИС, составляет 1200 рублей.