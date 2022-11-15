В центре Новосибирска на улице Ленина вместо кафе Bliss откроется новое бистро

Дмитрий Катаев
 
Кафе Bliss на улице Ленина закрылось
Кафе Bliss на улице Ленина закрылось. Фото из официального аккаунта заведения во VK

14 ноября в Новосибирске на улице Ленина закрылось кафе Bliss, которое просуществовало около 20 лет. На его месте, как стало известно «Континенту Сибирь», будет запущено бистро.

Напомним, что кафе Bliss было открыто в 2002 году предпринимателем Верой Зуевой. Закрытие заведения связано с ее переездом в другой регион. По данным Rusprofile, выручка заведения (юрлицо — ООО «Мивз») в 2021 году составила 1,2 млн рублей, прибыль — 51 тысяча рублей.

На площадке Bliss будет запущено новое заведение. Как стало известно «Континенту Сибирь», речь идет о гастрономическом бистро, в оформлении которого будет преобладать южная, курортная тематика. В настоящее время заведение набирает администраторов, официантов, поваров, о чем свидетельствует объявление, размещенное в одном из городских чатов по тематике общепита. Открытие гастробистро планируется уже до конца текущего года.

Напомним, что Bliss – не единственное заведение на улице Ленина, закрывшееся этой осенью. Ранее стало известно о прекращении работы кофейни Organic Coffee, располагавшейся рядом с универсамом. На этом месте 12 ноября был технически запущен гастробар 8/35. Это заведение, согласно информации в официальном аккаунте в соцсетях, делает упор на меню, уровне сервиса, а также эффектной подаче блюд и напитков. В описании гастробара 8/35 упоминаются «изысканные блюда, зажигательные напитки, позитивные сотрудники, с которыми очень комфортно взаимодействовать, и тёплая атмосфера». Средний чек гастробара, по данным 2ГИС, составляет 1200 рублей.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  