Японский ресторан высокой кухни OKABE в Новосибирске закрылся. Заведения уже нет в справочнике 2GIS. В прошлом году его открытие стало заметным событием ресторанного рынка города.

Ресторан OKABE, начавший работу в сентябре прошлого года, ушел с новосибирского рынка общепита. Заведение, позиционирующее себя как ресторан высокий кухни, впечатлило новосибирцев довольно высокими ценами. Так, сеты роллов стоили 14975 и 17775 рублей, стейк Вогю «Стриплоин» стоил 10550 рублей, филе – 10350 рублей.

В первые дни работы в OKABE, рассчитанном на 70 мест, наблюдался ажиотаж. Гости бронировали места за полгода до открытия. Позднее в отзывах на том же ресурсе 2GIS новосибирцы жаловались, что японский ресторан высокой кухни не оправдал их ожидания. Гости критиковали и вкусовые качества блюд, и обслуживание.

Ресторан OKABE работал в ЖК Montblanс Residence по ул. Щетинкина, 18. Свое название он получил в честь бренд-шефа Киичи Окабе, который разработал меню для заведения в Новосибирске. По словам источника «Континента Сибирь», близкого к владельцам ресторана, собственники будут менять концепцию и откроют на этом месте новый ресторан.

В январе в Новосибирске закрылась московская сеть кафе-лапшичных «Воккер». А в марте поставщики предупредили рестораторов о 20% повышении цен.