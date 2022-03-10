В Новосибирске закроется ресторан Salt

Новосибирский ресторан французской кухни Salt объявил в соцсетях о планируемом закрытии. Заведение, располагающееся на улице Фрунзе, проработало с новым владельцем чуть больше года.

«В свете последних событий мы приняли непростое решение. В скором времени ресторан Salt закроет свои двери. Как бы грустно это не звучало, но все мы знаем, что цены ещё взлетят вверх и мы не сможем держать их на приемлемом уровне», – говорится в сообщении ресторана в Instagram. Вместе с тем, в Salt отметили, что заведение продолжит работу ещё месяц. Таким образом, закрываться ресторан планирует в апреле.

Напомним, что Salt первоначально был запущен известным новосибирским ресторатором Денисом Ивановым в ноябре 2012 года и просуществовал 4 года. В феврале 2021 года ресторан перезапустил Тимофей Малахов, выпускник лондонского отделения кулинарной школы Le Cordon Bleu, сын новосибирского бизнесмена, основателя завода «Бетолекс» Дмитрия Малахова. Кроме названия, перешедшего от одноименного гастрономического ресторана Дениса Иванова, был сохранен интерьер заведения. В 2021 году «Континент Сибирь» тестировал Salt вместе с ресторанным критиком, директором по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарьей Мартынкиной. Средний чек заведения, по данным 2ГИС, составляет 1500 рублей.

