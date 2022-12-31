В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге «Бизнес-процессы. Как их описать, отладить и внедрить» Михаила Рыбакова поделилась основатель новосибирской кондитерской Biscuit House и кафе Breakfast House Галина Печенина.

— От хаоса к порядку — вот наша глобальная цель в 2023 году. Четыре года назад, не только с финансового нуля, но и с управленческого, предпринимательского мы начали наш стихийный путь в семейный бизнес. Наш энтузиазм оказался успешным с первого дня, и времени хватало только на то, чтобы в лучшем случае быть ремесленником, а большую часть времени — всеми одновременно: и клинером, и бариста, и менеджером, и кондитером, и официантом. Только не собственником. Этим летом в отпуске, в отрыве от дел, пришло осознание, что задачами основателя компании никто не занимается, когда предприниматель закрывает текущие ежедневные дыры.

В отпуске, когда не бежишь закрывать каждую оплошность, также стало ясно, какие дыры есть, их размер и причины. С каждым днем их величина становилась все яснее, и, конечно, к их разрастанию подтолкнуло открытие Breakfast House, когда из команды в 20 человек мы резко выросли до 60, и привычный уклад перестал работать.

На помощь пришел наш друг, директор по региональному развитию в крупнейшей дистрибьюторской IT-компании, работающий в управлении более 14 лет. Он выслал мне электронную главу из книги Михаила Рыбакова с пошаговым руководством к описанию бизнес-процессов в компании. Идея общения внутри организации на языке процессов — это не только про оптимизацию управления, но и про качественное повышение эффективности бизнеса. Например, одной из наших проблем был высокий уровень усталости сотрудников из-за организационного бардака, когда все для гостя, но при этом работа на износ. Но гость по-прежнему будет счастлив, а система и порядок помогают быть счастливым и сотруднику, который прежде бесконечно «тушил пожары».

Как говорит Михаил Рыбаков, бизнес после этапа хаоса приходит к системе, а из системы идет в сторону живой саморазвивающейся компании. Задача именно владельца компании — быть вдохновителем по наведению порядка в бизнесе, поэтому я дисциплинированно вела команду к созданию процессов на бумаге. Это трудно, сотрудникам хочется сбежать из упорядочивания, пока они не увидят первых результатов. Монтаж бывает только в кино, поэтому мне нужно было не воевать за написание и внедрение процессов, а вовлекать в них. «Отлаживать действующий бизнес — это как делать операцию на работающем сердце». Эта мысль очень верна для меня.

Книга Михаила Рыбакова «Бизнес-процессы» понятным языком описывает технологию изменений, в ней нет шаблонов и образцов готовых решений. Именно это решение автора помогает компании выйти на новый уровень взаимопонимания.

Рекомендую книгу владельцам компаний возраста 3–5 лет, для которых это первый опыт в бизнесе. В первые годы жизни именно бардак формирует основателей, уникальное торговое предложение компании, ее философию, ценности и правила. Писать же бизнес-процессы нужно на уже работающем бизнесе, чтобы цельно представлять текущую ситуацию, опыт и желаемые результаты. Очень важно накладывать системную основу на ваши «сердечные» наработки, тогда система не обездушит вашу компанию, а усилит ее.

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